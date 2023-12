Președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, sute de mii de lei din chirii. Și-a împrumutat cu bani și partidul

Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova, are cu ce se lăuda atunci când e vorba de avere. Pe lângă indemnizațiile pe care le primește în calitate de senator și președinte CJ, acesta are și alte venituri.

Chiriile de la mai multe terenuri i-au permis acestuia să dea bani împrumut chiar și partidului din care face parte. Și nu doar partidului, ci și unor persoane fizice, Dumitrescu a împrumutat sume fabuloase de bani. Deține împreună cu soția un apartament de 144 de metri pătrați în București. Iar soția mai are un apartament în București, de 45 de metri pătrați.

De asemenea, președintele CJ Prahova și-a cumpărat un Land Rover pe care îl conduce și la ora actuală. Totodată, Dumitrescu a mai obținut 775.200 lei după ce a vândut un teren extravilan, în 2020.

Președintele CJ, Iulian Dumitrescu, a câștigat sute de mii de lei din vânzarea de terenuri

Și alți 969.000 lei după ce a vândut un teren intravilan în Berceni, tot în 2020, la o societate la care a lucrat și soția ca director. La capitolul conturi, acesta deține un card din 2007 pe care are 18.254 de lei. Mai are unul din 2011 pe care are 3.200 de lei. Are și unul în euro de 57.000 de mii de euro.

Altul, deschis în 2021 în valoare de 11.100 de lei. Are și un card de credit pe care deține 905 lei. Președintele CJ Prahova a împrumutat partidul din care face parte cu 45.000 de lei. A dat de asemenea 49.675 de lei împrumut unor persoane fizice. Tot în același fel a dat și 320.000 de lei și alți 110.000 de euro, împrumut unor persoane fizice.

Are și un credit de 141.570 de euro care este scadent în 2036. Iulian Dumitrescu încasează de la Senat 109.510 lei indemnizație. Ca președinte al CJ mai încasează 34.568 de lei.

De asemenea, pentru închirierea unui teren de 5000 de metri pătrați, în Berceni, Iulian Dumitrescu a încasat 385.250 de lei. Totodată acesta mai primit dintr-o altă chirie 180.500 de lei, în 2018. Soția lui încasează din dividende 101.672 de lei.