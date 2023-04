Iulia Vântur, documentar despre iubitul ei, Salman Khan. Când va fi lansat filmul

La acel moment Iulia Vântur spunea că își va dedica o bună parte din timp acestui proiect, mai ales că îl are în centru pe iubitul ei. Practic, filmul va surprinde viața lui Salman Khan, din toate unghiurile. Mai ales că pentru realizarea acestui material extrem complex, au fost realizate nu mai puțin de 60 de interviuri. În centrul lor sunt persoane apropiate din viața actorului de la Bollywood, care „i-au marcat existența’. „Documentarul despre viața lui Salman Khan pe care l-am făcut e în editare. Am muncit mult la el. Îi vom face o lansare frumoasă, care cu siguranță o să vă placă. (…) În prezent, am piese noi la care lucrez. Le voi filma și videoclipuri. Suntem în discuție și pentru un turneu în America. Sunt la Londra pentru filmările unei piese ce va fi parte dintr-un film de Bollywood. Eu nu joc, doar cânt’, a explicat vedeta.

Ideea i-a aparținut în totalitate Iuliei

Iulia Vântur a spus în trecut legat de acest documentar, faptul că ideea i-a aparținut și s-a implicat, în calitate de producător, în realizarea peliculei. „Am de terminat un proiect, un documentar serial, o poveste, portretul unui star văzut de toți cei din jur, iar starul este Salman Khan. Eu fac interviurile, e conceptul la care m-am gândit eu și pe care l-am pus în practică. Am început filmările de anul trecut, apoi a trebuit să ne oprim, dar acum aproape l-am terminat, foarte puțin mai avem. Interviurile sunt cu toți oamenii importanți din jurul lui, care i-au marcat existența, care i-au schimbat viața. Cu interviul referitor și la părerea mea despre Salman, vedem cum vom face asta, nu pot da totul din casă’, spunea Iulia Vântur în momentul în care a început să lucreze la acest proiect.