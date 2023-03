Iulia Vântur, despre perioada în care s-a mutat în India și l-a cunoscut pe Salman Khan: M-a durut

În urmă cu 10 ani, Iulia Vântur a decis să renunțe la faima din România și să se mute în India. Ea a recunoscut că i-a fost foarte greu și că a avut multe momente în care a clacat, chiar dacă deja în cunoscuse pe Salman Khan.

„Au fost multe momente în care am simțit că valoarea nu îmi este recunoscută, că munca pe care am depus-o atâția ani nu cântărește, nu înseamnă nimic. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, de perseverență, în care a trebuit să demonstrez că-mi merit locul în această industrie, că aduc ceva diferit. Sunt oameni cu care am lucrat din prima zi aici și care-mi spun că sunt mândri de evoluția mea. Și ei simt de parcă ar fi propria lor reușită, pentru că au fost alături de mine atunci când mă luptam pentru a-mi depăși barierele”, a spus Iulia.

Iulia Vântur a muncit pe brânci pentru a avea succes

Iulia Vântur a mai povestit că a avut multe proiecte pe care le-a pierdut pentru că nu cunoștea limba și că a fost nevoită să lucreze mai mult decât alte actrițe.

„Da, au fost proiecte pe care le-am pierdut, pentru că nu știam limba, sau pe care nu le-am făcut, pentru că atunci nu-mi doream expunere absolut deloc. Eu chiar cred că ce e pentru tine al tău rămâne! În India, ca „debutant, a trebuit să muncesc mereu extra pentru a obține ceva ce ar fi putut să vină simplu pentru un artist de aici, e ceva firesc. Toate vin la pachet”, a declarat vedeta.

Iubita lui Salman Khan a mai declarat că actoria este o meserie dificilă și că în ultimul an a început să vadă rezultatele muncii ei. Ea a spus că acest lucru a motivat-o și i-a dat încredere.

„„Cred că abia în ultimul an am simțit răsplata pentru munca de atâția ani, tocmai de aceea simt că acum trebuie să dau și mai mult, în semn de recunoștință”, a declarat Iulia Vântur pentru Viva.