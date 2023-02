Iulia Vântur, dezvăluiri din relația cu celebrul Salman Khan. „Comportamentul lui s-a schimbat“

Iulia Vântur a părăsit în urmă cu mai mulți ani România și a plecat în India, unde trăiește alături de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan. În ultima perioadă popularitatea ei a crescut mult după ce proiectele sale artistice s-au bucurat de un mare succes. În India, fosta prezentatoare de televiziune este cunoscută sub numele de „Lula“.

Chiar dacă sunt împreună de ani buni, Iulia Vântur și Salman Khan au fost extrem de discreți în ceea ce privește viața privată. Foarte rar au fost fotografiați împreună în public.

Videoclip incendiar

Iulia Vântur a revenit de curând în țară și a vorbit despre ultimele ei proiecte muzicale. Ea a povestit că i-a fost extrem de greu să intre în rolul unei femei fatale în ultimul videoclip pe care l-a filmat.

„Pentru acest videoclip am filmat în continuu 24 de ore, pentru că aveam concert în Statele Unite și trebuia să terminăm repede. Scenele alb negru au fost filmate în L.A. și Mumbai. Am lucrat foarte bine împreună cu Daniel Locicero și de fiecare dată când mă duc în L.A., trebuie să am un antrenament. Noi nici nu am repetat pentru chestia asta, doar mi-a arătat ce să fac. L-am rugat frumos într-una din scene să se lase împușcat de mine“, a povestit Iulia Vântur, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Iulia Vântur și-a jucat atât de bine rolul în videoclip încât l-a impresionat și pe Salman Khan. „Dintr-odată comportamentul lui s-a schimbat! Se poartă mai frumos cu mine! Eu mă antrenez cu cuțitele în bucătărie… Îmi place foarte mult acțiunea”, a mai spus zâmbind Iulia Vântur.

Nu i-a fost ușor

Chiar dacă acum este o adevărată vedetă în India, Iulia Vântur recunoaște că la început i-a fost teamă că lumea o va percepe doar ca pe iubira lui Salman Khan.

„E o sabie cu două tăișuri. Când ești cunoscut prin prisma cuiva care este deja cunoscut sunt cele două variante în care oamenii ignoră talentul tău sau de ceea ce ești tu capabil și spun că e totul datorită conexiunii. Mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină”, a povestit Iulia Vântur.