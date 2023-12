Iulia Pârlea, Pro TV, a avut un an îngrozitor. De ce e dezamăgită vedeta de la meteo

Iulia Pârlea, prezentatoarea meteo de la Pro TV, a făcut bilanțul anului 2023. Se pare că nu a reușit să realizeze nimic din ceea ce și-a propus. Vedeta mai spune că a avut un an ciudat, dar speră că în 2024 îi va fi mai bine.

Iulia Pârlea, Pro TV, a avut un an fără realizări importante

Iulia Pârlea a mărturisit că anul 2023 a cam trecut pe lângă ea deoarece nu s-a întâmplat nimic din tot ceea ce şi-a propus.

„Parcă lucrurile au mers greu și oricum a trecut foarte repede. Nu prea s-a întâmplat nimic, m-am lăsat așa prinsă de rutina de zi cu zi și nu știu când a trecut. Aveam o grămadă de planuri. Dacă mă întrebai anul trecut pe vremea asta, aș fi spus că în 2023 vreau să fac o grămadă de lucruri.

Nu s-a întâmplat nimic din ce mi-am propus. Nici casă nu mi-am luat, nici mașină, absolut nimic. Sincer, 2023 a fost un an ciudat aș putea să-i spun. Mi se pare că a fost un an de tranzit. În 2024 cu siguranță lucrurile vor fi mai bune”, a dezvăluit Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea. Sursa foto: Facebook

Prezentatoarea a spus că la ciorbă mănânc brânză de oaie veche

Iulia Pârlea a povestit şi despre obiceiurule sale culinare. Una dintre ciudăţenii este aceea că mănâncă la ciorbă brânză de oaie veche.

„Fac mâncare românească, de toate: sarmale, ciorbe. De sărbători, toți – pretenii, familia – așteaptă salata mea de boeuf, de exemplu. Eu tot timpul trebuie să fac salata de boeuf cât pentru 6 familii. Eu sunt din zona Dobrogei. La noi mâncarea e amestecată, noi venim din partea aceea: și turcii, și tătarii, și machedonii. De exemplu, le povesteam colegilor, zilele trecute, că eu la ciorbă mănânc brânză de oaie veche, pentru că așa am văzut acolo, în zona mea”, a povestit Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea s-a apucat de studii la 37 de ani

Iulia Pârlea a decis să studieze și este foarte fericită deoarece a învătaţ multe lucuri pe care nu le ştia. Prima facultate absolvită de Iulia este Facultatea de Drept, iar acum la vârsta de 37 de ani este studentă la Jurnalism.

„Am luat vreo trei-patru note de 10. Sunt în primul an la Jurnalism şi am zis să trec anul şi să iau un 5 şi asta e, dar n-ai cum. Când intri în horă… şi mi-am dat seama că sunt ambiţioasă. Stăteam până la 4-5 dimineaţa, făceam referate, lucrări, învăţam. Îmi zic profesorii că mă ştiu de la televizor. Unora le convine, altora nu. Au impresia că dacă sunt la televizor le ştiu pe toate, tocmai de aceea am învăţat, că n-am vrut să mă fac de râs şi nu am vrut să spună că tu apari la televizor şi nu înveţi. Eu profesez de 15 ani, dar învăţ chestii interesante. De exemplu semiotica (ştiinţa care studiază semnele), adică au fost lucruri pe care nu le ştiam”, a povestit ea.