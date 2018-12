Iulia ALBU dă sfaturi pentru ȚINUTA DE REVELION! Cu siguranță o să trebuiască să-ți ajustezi dulapul! Detalii picante despre superstițiile ei: „Nu port lenjerie intimă”

Iulia Albu se dezlănțuie! Diva a vorbit despre greșelile ținutelor, greșeli pe care majoritatea femeilor le fac la ocazii deosebite, dar în special de Revelion. Designerul de bijuterii a oferit sfaturi prețioase demne de urmat de toate doamnele în noaptea dintre ani.





Într-un interviu acordat platformei online Perfecte.ro, Iulia Albu a dezvăluit ce ținută va purta de Revelion cât și ce ținute nu ar trebui să poarte nimeni în această noapte.

„Nu trebuie să purtați rochii cu paiete, toată lumea o va face, poartă ruj roșu dar alege un machiaj natural în rest, nu îți tapa părul, nu îți face "sărmăluțe", adică bucle, cocuri de nașă, și nu te duce cu rădăcinile nevopsite la petrecere, nu intra în noul an cu rădăcinile nevopsite”, a spus diva.

Superstiții O curiozitate despre Iulia Albu a fost lămurită: vedeta nu are superstiții, dar și mai interesant este că nu are nici lenjerie intimă pe ea, după cum chiar ea declară: „În general nu îmi plac pinguinii și zilele de luni. Cu siguranță în noaptea dintre ani nu îmi voi strecura bani în șosete sau, mai rău, în lenjeia intimă, unul dintre principalele motive fiind că eu nu port! Nu am nevoie de vâsc pentru a-l săruta pe iubitul meu, și sper din tot sufletul să nu fiu cerută în căsătorie în noaptea dintre ani! Mi se pare total banal și lipsit de inspirație!”.

