Războiul divelor. S-au aruncat cuvinte grele. „Arăți de parcă te-ai pregăti să dai un casting de asistentă TV”

Iulia Albu este unul dintre cei mai tranșanți critici de modă din România. Toată lumea s-a obișnuit cu criticile privind vestimentațiile vedetelor din showbiz-ul.





Designerul nu are nicio reținere când vine vorba de greșelile vestimentare și spune lucrurilor pe nume, cu toate că de multe ori deranjează expresiile folosite. De această dată, ținta a fost Andreea Marin, „Zâna Surprizelor”, care a fost desființată din cauza rochiei pe care a purtat-o la un eveniment, dar nici look-ul nu a salvat-o deloc.

„Ținuta Andreei Marin, despre care am mai discutat, îmi furnizează un material important și anume, cum să NU porți argintiul sau, vreodată, o perucă nepotrivită. Există anumite materiale și croiuri care pot altera vizual silueta purtătoarei, facându-i imensul deserviciu de a-i supradimensiona inutil formele. Reverele specifice vestimentației masculine nu pot fi integrate în orice design, iar cureaua nu trebuie poziționată niciodată la jumătatea distanței dintre bust și talie, ea putând marca, fie o siluetă empire” (marcajul fiind sub sâni), fie o silueta clasică, cu „sprijin” pe talie. Of, Andreea! Fără a exagera, arăți de parcă te-ai pregăti să dai un casting de asistentă TV. Păcat. BAU!”, a scris Iulia Albu pe blogul ei, citată de Cancan.

