Iubita lui Tim Walz, o propagandistă comunistă din China

Fosta iubită a lui Tim Walz a participat la un marș de propagandă comunistă de două zile, cu puțin timp înainte de a începe relația cu actualul candidat pentru funcția de vicepreședinte al stângii americane.

Tim Waltz, relație cu o propagandistă care a participat la „Marele Marș”

Iubita chinezoaică a lui Tim Walz a participat la un marș de două zile, condus de comuniști, destinat să calmeze nemulțumirile populare după masacrul din Piața Tiananmen.

Jenna Wang, al cărei tată a fost un lider local comunist de rang înalt, a simțit că ar trebui să participe la ceea ce a numit „Micul Mare Marș”, pentru a comemora pe cei care au murit în urma represiunii regimului comunist contra studenților protestatari.

„Am mers timp de două zile și o noapte pentru a comemora Marșul cel Lung și martirii revoluției”, a declarat Wang, acum în vârstă de 59 de ani, pentru DailyMail.com, într-un interviu exclusiv.

Wang a făcut publică relația ei cu Walz

După cum a dezvăluit în exclusivitate, Wang și Walz au avut o poveste de dragoste secretă și tumultuoasă în timp ce el preda în China în 1989.

Au trebuit să-și țină relația ascunsă de tatăl ei, Bin Hui, de teamă că o va dezmoșteni pentru că se împrietenește cu un străin.

Walz, o posibilitate de a se muta în SUA

Ea a spus că credea că Walz plănuia să se căsătorească cu ea, dar s-au despărțit când el a acuzat-o că îl vrea doar ca pe o modalitate de a se muta în Statele Unite.

Wang insistă că ea însăși nu a fost niciodată membră a Partidului Comunist.

Dar DailyMail a dezvăluit că s-a alăturat tinerilor membri ai partidului și țăranilor cu steaguri în vara târzie a anului 1989 pentru o paradă patriotică în regiunea montană Longsheng, unde a crescut.

În 1989 au avut loc o serie de evenimente de propagandă comunistă

A fost unul dintre numeroasele evenimente de propagandă la nivel național organizate de PCC pentru a potoli neliniștea publică după uciderile de la Tiananmen din iunie acelui an, care au pus capăt unei proteste studențești de câteva săptămâni în piață.

Guvernul chinez afirmă că 241 de persoane au fost ucise în ceea ce a denumit „Incidentul din 4 iunie”. Alte estimări plasează cifra în jur de 2.700.

Marșul la care a participat iubita lui Walz, comemorare a „Marelui Marș”

Marșul lui Wang a comemorat Marele Marș din 1934, când Mao Zedong a condus o retragere militară a forțelor comuniste în timp ce forțele naționaliste avansau.

Mao și 65.000 de oameni au început o marș de 5.600 de mile prin vestul Chinei. Condițiile erau atât de rele încât doar aproximativ 8.000 au supraviețuit.

Dar odată cu izbucnirea războiului cu Japonia în 1937, cele două părți s-au consolidat, iar Armata Roșie a purtat un război de gherilă disciplinat împotriva japonezilor, ceea ce l-a determinat pe Mao să preia în cele din urmă puterea.

„Nu am fost niciodată în Partidul Comunist, dar aceste povești făceau parte din creșterea în fiecare gospodărie din China”, a declarat Wang.

„Cu toții am simțit că eforturile celor care și-au dat viața și au îndurat atât de mult pentru Patrie nu ar trebui uitate”, a spus Wang, explicând de ce a participat la comemorarea din 1989 sub un imens steag galben și roșu pe care scria „Parcurgeți drumul Marșului Lung al Armatei Roșii”.

Walz candidează la funcția de vicepreședinte al Kamalei Harris

Tim Walz, acum în vârstă de 60 de ani, guvernator al Minnesota și candidatul democrat pentru funcția de vicepreședinte pentru Kamala Harris, a sosit în orașul natal al lui Wang, Foshan, din provincia Guangdong, în august 1989, la doar două luni după ce protestele de la Tiananmen au fost reprimate.

Avea 25 de ani când l-a întâlnit pe Wang câteva luni mai târziu. Ea a participat la una dintre prelegerile lui și el i-a dat la o parte căștile și i-a șoptit la ureche: „Ești foarte frumoasă.”

Wang declarații siropoase despre Walz

Wang avea un prieten în aceeași echipă de profesori cu Walz, așa că a reușit să obțină acces la școala exclusivistă unde putea să-l viziteze în apartamentul său cu un singur pat, a spus ea.

În săptămânile care au urmat, îndrăgostiții s-au apropiat tot mai mult, plimbându-se în parc și mergând la dansuri seara, unde aveau mai puține șanse să fie observați de spionii comuniști.

„Tim era foarte pasionat și foarte romantic. Încă îmi amintesc cum dansam cu el pe melodia noastră preferată, Careless Whisper,”... „Faptul că nu puteam să ne atingem sau să ne sărutăm în public a făcut ca totul să fie și mai palpitant și intens când eram în sfârșit singuri”, a mai declarat ea.

„Eram profund îndrăgostiți și voiam să mă căsătoresc cu el și să începem o familie. Când nu s-a întâmplat, m-am simțit foarte nefericită și tristă. Comportamentul lui Tim a fost foarte egoist.

Tim era foarte chipeș. Mi-au plăcut ochii lui și gura lui mare. Am vorbit după aceea și a fost foarte complimentar în legătură cu engleza mea.

Colegii mei nu puteau vorbi propoziții întregi, dar Tim mi-a spus că dacă își închidea ochii și asculta, era ca și cum s-ar fi întors în America.”, a mai adăugat ea.

Povestea de dragoste dintre Walz și Wang, ascunsă de ochii lumii

Au evitat manifestările publice de afecțiune în cazul în care ar fi ajuns la urechile tatălui lui Wang, Bin Hui, care era un oficial important al PCC și președintele unui sindicat în orașul ei natal, Guilin.

Tim Walz călătorea în Hong Kong și Macau în weekenduri, orașe care erau mai mult sau mai puțin inaccesibile pentru toți, cu excepția elitei chineze și aducea înapoi luxuri în stil occidental, cum ar fi blugi, ochelari de soare Ray-Ban și bijuterii.

Nu putea să cânte și când încerca să danseze, îi era foarte greu. „Îmi dădeam seama că era în armată”, a spus Wang.

„Dar am vorbit ore și ore, am stat în pat, am făcut sex.” A continuat să-mi cumpere cadouri.

Conveniențele sociale i-au ținut separați

Nu am putut niciodată să rămân peste noapte din cauza convențiilor sociale. A fost foarte represiv. Cuplurile se plimbau prin oraș ca niște roboți.

„Tatăl meu ar fi fost foarte, foarte supărat și trist dacă ar fi aflat.”

În timpul verii, Walz s-a întors în SUA, dar a scris scrisori către Wang, oferind descrieri vii ale vieții și locului său de muncă ca profesor în Alliance, Nebraska.

Reacțiile normale pentru un occidental au dus la destrămarea relației

La indicațiile lui Walz, Wang spune că a trimis o fotografie de pașaport și informații despre ea la o adresă din Statele Unite, crezând că face parte din procesul de obținere a unui viză.

Când el a zburat înapoi în China în 1992, ea și-a dat demisia din rolul său dorit de profesor, crezând că urma să înceapă o nouă viață.

Însă, relația lor a început să se deterioreze rapid atunci când Walz a făcut gesturi romantice stângace în public, într-o ocazie încercând să-i dea lui Wang o felie de pară în timp ce se pregăteau pentru un tur de zece zile în sudul Chinei.

Oamenii se uitau la noi. Am încercat să o resping pentru că eram foarte speriat. „Profesorii ar fi trebuit să fie un exemplu”, a spus ea.

Cuplul s-a asigurat că rezervă două camere de hotel oriunde s-ar caza, dar într-o călătorie cu trenul de noapte, Walz a insistat ca Wang să doarmă în cabina lui.

Conductorul a îndreptat o lanternă spre Wang în mijlocul nopții și a început să o admonesteze, doar pentru a se retrage când Walz, căruia i s-a acordat mai mult respect ca occidental, s-a trezit.

Când cei doi au ajuns pe Insula Hainan, cunoscută pentru clima sa tropicală și stațiunile de plajă, Wang era pregătit să-l confrunte cu privire la planurile lor de viitor.

Walz a răspuns sugerând că Wang era mai interesată de un pașaport american decât de căsătorie.

Walz a ales Nebraska

Acest lucru a fost foarte ofensator. I-am spus că este „ori amândouă, ori nimic,” a spus ea.

„Nu-mi abandonam viața și poziția pentru a mă muta în Nebraska, un loc rece în mijlocul nicăieriului de care majoritatea chinezilor nu au auzit niciodată.”

Renunțam la asta pentru a fi cu Tim, pentru a ne căsători și a începe o familie.

„Știind acum că nu avea de gând să mă ia de soție, m-a făcut să mă simt ieftină și comună, ca și cum aș fi fost tratată ca o prostituată.”

Walz a cerut iertare, dar Wang a fost prea rănită

În dimineața următoare, Wang a ieșit pe furiș din hotelul lor și a luat un taxi până la o stâncă izolată de unde spune că s-a gândit să se arunce în loc să se întoarcă la vechea ei viață în rușine.

Dar în autobuzul de întoarcere spre Foshan, ea a decis să-l părăsească pe Walz și în schimb s-a îndreptat spre Guilin pentru a-și ajuta mama să se recupereze după o recentă operație de stomac.

Autobuzul s-a oprit, dar eu nu am coborât. A spus, „te rog, vino și să vorbim, să-i dăm o șansă,” și-a amintit Wang.

„Dar am spus nu, mă simțeam moartă pe dinăuntru. (...) Nu aveam de gând să forțez o persoană să mă iubească. Nu l-am mai văzut niciodată pe Tim”, a mai afirmat chinezoaica.

Walz nu s-a mai vazut niciodată cu Wang

Din 1993 încoace, Walz a început să conducă excursii anuale de vară în China pentru elevii din liceele din Nebraska și Minnesota unde preda.

S-a căsătorit cu Gwen Whipple, tot profesoară, în 1994.

Walz nu s-a mai întâlnit niciodată cu Wang, care a emigrat în Europa câțiva ani mai târziu, unde acum lucrează ca profesoară, traducătoare și mediator cultural.

Ea spune că cei doi au schimbat ultimele mesaje prietenoase pe Facebook în 2009 și au vorbit despre cum le-au decurs viețile.

Wang rupe tăcerea după zeci de ani

Mamă a unui copil, Wang spune că face publică povestea acum pentru că simte că Walz s-a comportat egoist față de ea și i-a pus în pericol reputația și cariera prin comportamentul său capricios.

Un purtător de cuvânt al campaniei Harris-Walz 2024 nu a răspuns la o solicitare de comentarii.