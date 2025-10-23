Monden

Iubita lui Bodi a trecut la nivelul următor. I-a cunoscut familia și a participat la ziua fetei lui, la Madrid.

Relația dintre Alex Bodi și Anca a trecut de la despărțire la familie. Nu de alta, dar musculosul a dus-o în Spania să participe la ziua de naștere a fetei lui dintr-o altă relație.

Bodi își perindă iubitele prin Spania

 Omul de afaceri și Anca s-au împăcat și au sărbătorit cu o excursie la Paris ca mai apoi să ajungă în Spania. Acolo, stă o parte din familia lui Bodi, inclusiv fiica lui cea mare. pentru că aceasta și-a serbat ziua de naștere, desigur că musculosul nu putea să lipsească. Doar că nu a venit singur, ci însoțit de noua, fosta, actuala lui iubită, Anca.

Aceasta i-a cunoscut familia extinsă a omului de afaceri inclusiv părinții. Practic a stat la masă cu toată lumea și a devenit iubita oficială. Cu toate acestea nu este prima care ajunge într-o astfel de situație.

Urmează o logodnă?

Și Ema Uta a fost de mai multe ori în Spania, ba chiar era preferata fiicei mari a lui Alex Bodi. Desigur că blonda a fost și cerută în căsătorie și a acceptat inelul, până când musculosul ar fi călcat strâmb.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale
Și nu doar atât ci a făcut și multe afirmații la adresa Emei, care mai de care mai urâte. Ulterior și-a cerut scuze, dar make-up artistul nu a mai fost de întors. Drept urmare Bodi s-a reorientat. A umblat o perioadă din floare în floare, iar de ceva vreme formează un cuplu cu bruneta Anca.

Căsătorie cu bătaie inclusă

Doar că lucrurile nu sunt numai inimioare și trandafiri. Cei doi au bifat deja mai multe despărțiri drept urmare nu ne-ar surprinde încă una. Mai ales că multe se pot spune despre omul de afaceri, doar că este un bărbat statornic nu. Acesta are și două căsătorii eșuate la activ, una cu Bianca Drăgușanu și una cu Iulia Sălăgean. Ambele s-au lăsat cu scandal, la Bianca Drăgușanu, chiar și cu bătaie.

