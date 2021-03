Sputnik-V intră în dezbaterea italiană (și europeană) cu privire la vaccinuri, chiar în ziua în care Johnson&Johnson ar fi comunicat UE că are “probleme” în a garanta aprovizionarea stabilită. După cum au declarat surse UE pentru Agenția Reuters, J&J a transmis Uniunii Europene că are probleme de aprovizionare, care ar putea complica planurile de a furniza 55 de milioane de doze de vaccin în al doilea trimestru al anului.

Marți seară, aceeași multinațională, deși nu făcea referire la dozele prevăzute în special pentru al doilea trimestru, și-a confirmat angajamentul de a furniza “200 de milioane de doze de vaccin Janssen COVID-19 până în 2021, începând cu al doilea trimestru, în conformitate cu acordurile stabilite cu Comisia Europeană”. J&J a mai afirmat că lucrează “pentru a accelera toate etapele procesului de fabricare a vaccinurilor și pentru a activa fabricile noastre de producție, de îndată ce aprobările autorităților sanitare o vor permite”. În ceea ce privește Italia, potrivit unor surse din Guvern, în perioada 8 martie – 3 aprilie vor fi furnizate în total aproximativ 6,5 milioane de doze. În al doilea trimestru, în schimb, în ​​Italia va exista o creștere netă a dozelor disponibile, pentru un total de peste 36,8 milioane de doze pentru Pfizer, AstraZeneca și Moderna.

Nicio prejudecată față de Sputnik-V, însă Italia în privința vaccinurilor acţionează în cadrul european, potrivit guvernului, după anunțul producției vaccinului rusesc la Caponago, în Brianza, Regiunea Lombardia. Ministerul Dezvoltării Economice și Ministerul de Externe afirmă că nu erau informați despre acordul dintre Adienne Pharma Biotech și Fondul rus de investiții directe. “Acesta este un acord privat”, spune Guvernul italian, care face referire la ceea ce a afirmat Comisia UE: acum, Sputnik-V nu face parte din strategia UE de vaccinare. Executivul condus de Mario Draghi intenționează să acţioneze în cadrul acestei strategii: accelerarea planului va fi garantată de dozele care sosesc de la Pfizer, AstraZeneca și Moderna.

Compania farmaceutică italo-elvețiană Adienne Pharma&Biotech a semnat un acord cu Fondul rus de investiții directe (RDIF), care se ocupă cu distribuirea vaccinului Sputnik în străinătate, pentru a produce serul rusesc în Italia, la uzinele de la Caponago, din provincia Monza. Aceasta este o premieră în Europa, dar la Bruxelles nu au digerat bine schimbarea. Să revenim însă la acord. A fost anunțat printr-un comunicat de Camera de Comerț Italo-Rusă (CCIR), care spune că “a promovat întâlniri între companii italiene și europene” cu omologii ruși pentru a obține rezultatul dorit. “Este un acord istoric, care arată starea de sănătate a relațiilor dintre cele două țări ale noastre și subliniază modul în care companiile italiene știu să vadă dincolo de controversele politice”, a comentat președintele CCIR, Vincenzo Trani. Intervievat de Agenția ANSA, Trani a precizat că nu este “o grabă” a Italiei în ceea ce privește procesul de aprobare a vaccinului Sputnik-V în curs la EMA, întrucât “una este să producă şi alta să distribuie”. Pe scurt, teoretic, flacoanele dezvoltate la Monza ar putea fi exportate și către una dintre cele 46 de țări din lume care, până în prezent, au aprobat deja Sputnik-V (cum ar fi Ungaria), în cazul în care EMA nu ar da aprobarea.

Acordul, conform comunicatului, prevede începerea producției “în iulie” pentru un total de “10 milioane de doze până la sfârșitul anului”. Prin urmare, este nevoie de timp ca vaccinul să fie disponibil din punct de vedere material și ideea este să nu fim luați pe nepregătite atunci când, în sfârșit, va fi dată unda verde din Olanda, unde își are sediul Agenția Europeană a Medicamentului (EMA). “Există și alte companii la nivel european care se îndreaptă în aceeași direcție: germanii erau la un pas, noi am fost abili, deoarece am ajuns primii”, a adăugat Trani. Primii și, aparent, nu ultimii. De fapt, potrivit președintelui Băncii Intesa Rusia, Antonio Fallico, “alte două companii italiene foarte cunoscute în domeniu” ar fi “în faza finală a negocierilor cu RDIF”. “Acest lucru ar putea da un nou impuls producției vaccinului Sputnik în Italia”, subliniază Fallico. Cu toate acestea, la Bruxelles, anunțul a fost primit cu scepticism. Comisia UE a reiterat faptul că Sputnik-V “rămâne în afara strategiei noastre de vaccinare”.