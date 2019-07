Fetițele s-au îndepărtat prea mult de mal. Când cea mai mică a fost acoperită și a început să înghită apă , și sora cea mare a intrat în panică. ”La început se jucau aproape de mal, dar s-au îndepărtat și s-au îndreptat către un loc unde fundul mării e mai adânc. De îndată ce le-am văzut cum se agită, mi-am dat seama că nu știau să înoate. Am dat alarma și i-am avertizat pe colegii mei, apoi am alergat în apă”, a povestit Petrea. “În mijlocul atâtor oameni care au venit să vadă ce se întâmplă, din fericire a existat și o asistentă medicală care să mă ajute”, conchide Petrea . ”Am reușit mai greu să le calmăm, pentru că familia era din Maroc sau Pakistan. A venit însă tatăl copilelor și a reușit să le liniștească până au venit medicii de pe ambulanță”. ”Sunt foarte fericită că am reușit să intervin la timp”, a declarat românca presei italiene, care a declarat-o eroina zilei.

Te-ar putea interesa și: