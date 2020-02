De asemenea, cei doi au vorbit despre măsurile de oprire a coronavirusului de a pătrunde în România

Raed Arafat a afirmat că o țară nu poate fi închisă ermetic.

„Doamna din Buzău nu are acum nicio problemă. Avenit cu microbuzulși când a coborât la Buzău a dat telefon la 112 și a cerut ca să fie investigată pentru că ar fi avut contact cu o persoană din Italia. China a luat miște măsuri foarte corecte și a izolat acele zone contaminate. În restul lumii s-a creat carantină pentru zonele afectate. Noi am impus carantină ca să încercăm să oprim boala. La fel a făcut și Italia și celelalte țări. Dar nimeni nu garantează că nu ar putea ca virusul să se răspândească. Atunci și noi am luat legătura cu ministerul Sănătății că dacă vine cineva suspect dintr-o zonă afectată să fie pusă în carantină. O țară nu poate fi închisă ermetic. Ce putem face este să luăm măsuri pentru stoparea răspândirii virusului. Până nu avem vaccin nu putem vorbi de o stopare eficientă, dar despre asta se poate vorbi peste câteva luni de zile”, a spus Raed Arafat

Horațiu Moldovan a spus că în România s-au luat măsuri de acum două luni de zile

„Noi am început alerta de acum două luni. Primele măsuri au fost luate încă de la începutul anului. Precizăm că termenul de carantină este diferit în Italia de România. În Italia este vorba de voluntari la domiciliu, iar la noi se carantenizează numai persoanele suspecte.

S-au stability achiziții de material de protecție, constituindu-se o rezervă la nivel guvernamental, care nu au fost până acum. Aceste kituri au fost aduse la București, Constanța, Iași și Timișoara.

Situația a fost permanent monitorizată la toate punctele de frontier dar și cele pe cale fluvial și aeriană. Coronavirusul este un virus cu mortalitate mică și nu ar fi motive de panică. Nu are o mortalitate mare dar se răspândește ușor”, a spus Horațiu Moldovan

