Celălalt Nicolae Ceaușescu îl face să fugă pe Pacepa. Că Nicolae Ceaușescu, ajuns secretar general al PCR și președinte, avea un frate pe care-l chema la fel a fost subiect de glume inclusiv înainte de 1989. Ce se știe mai puțin despre celălalt Nicolae Ceaușescu, care folosea intercalat prenumele tatălui – Andruță – pentru a putea să fie deosebit, este activitatea sa în Securitate, dar mai ales rolul jucat în fuga lui Ioan Mihai Pacepa.

Într-una din cărțile sale dedicate cazului „defectării” fostului adjunct al lui Nicolae Doicaru, șeful Departamentului de Informații Externe, generalul-locotenent Neagu Cosma, fostul comandant al Direcției a III-a de Contraspionaj a Securității, povestește cum a fugit Mihai Pacepa.

„Încă de joi, deci cu trei ore înainte de a părăsi teritoriul României, el a fă-cut o încercare de a afla dacă mai poate conta pe protecția cuplului Ceaușescu. Acesta se afla la Neptun, în vacanță.

Pacepa l-a trimis la el pe generalul Nicu Andruță Ceaușescu, pe care îl avea în subordine ca șef al Direcției de Cadre, să-i afle părerea în legătură cu asprimea măsurilor preconizate în cazul TIR-ului, în care erau implicați ofițeri din D.I.E., dar și cu privire la tratative-le pe care „Șobolanul” le ducea de mai mult timp cu reprezentanții firmei con-structoare de avioane „Fokker”.

La mare, la soare

Pacepa reușise „performanța” scoaterii firmei din faliment, falsificând documentele tratativelor. Numai că generalul N(icu) A(ndruța) Ceaușescu, după ce a vorbit cu fratele său, a uitat să-i comunice urgent lui Pacepa, care aștepta cu sufletul la gură, rezultatele întrevederii.

Cum tot era sfârșit de săptămână, iar soarele își făcea datoria bronzând pielea norocoșilor aflați pe litoral, Andruță și-a propus să tacă până luni, când urma să îi raporteze șefului său ceea ce aflase din discuția cu Nicolae Ceaușescu.

Au fost întrebați telefonic despre soarta sa oamenii din garda președintelui, a fost căutat pe la vile și hoteluri, dar Andruță nu era de găsit, parcă îl înghițise marea. Pacepa a interpretat în felul său, de animal hăituit, trăgând concluzia că discuția nu îi fusese favorabilă, altfel i-ar fi fost comunicată la timp.

„Nu răspunzi la SMS”

El aflase că Andruța se întâlnise cu fratele său și avusese discuția cu pricina. Dar nu cunoștea verdictul. La Viena s-a oprit special pentru a încerca să-l prindă la telefon. Dar nu a avut noroc. În aceste circumstanțe hotărârea de a trece fățiș la americani a devenit irevocabilă.

El a dispărut noaptea de la hotelul din Frankfurt.

După fuga lui Pacepa, a urmat un cutremur în DIE. Șefii, în frunte cu Nicolae Doicaru, au fost anchetați și schimbați din funcții. Nici Nicolae Andruța Ceaușescu nu a scăpat. El a fost trimis la Miliție.

A beneficiat, însă, după o perioadă, de „iertarea păcatelor”.

Ultimii ani înainte de 1989

Ulterior a fost trimis pe postul de comandant al Şcoala Militară de Ofiţeri a Ministerului de Interne de la Băneasa. Acolo l-a prins și momentul decembrie 1989. Iată cum povestea Nicolae Andruța Ceaușescu acele momente:

„Eu, pe 21, mă pregăteam pentru bilanţ, şi pe 21 a venit la mine secretarul Consiliului Politic ca să mă pregătesc, că pe 27 aveam bilanţul, şi a venit să vadă şi el materialele. Şi, la ora 12:00, am dat drumul la televizor şi am văzut situaţia care este.

Şi, la ora 1:00, am fost chemat de generalul Vlad la telefon şi mi-a dat ordin că uite ce se întâmplă şi să iau toate şcolile, indiferent cu elevi, şi să-i plasez acolo.

Eu am plecat atunci la ora 2:00 în piaţa de la CC, acolo. De atunci, de la ora 12:00 până acum, eu n-am mai dat pe acasă.

Arestarea

Pe 21 am plecat cu efectivele, am stat acolo. Seara, am luat efectivele şi am vrut să mă retrag la şcoală şi am primit indicaţii de la şefii mei ca să nu plecăm, să stăm în continuare, că nu se ştie ce se întâmplă. Am stat în continuare acolo. Atât m-am dus acasă, pentru că trebuia să-mi fac tratamentul.

M-am dus la şcoală şi am dat ordin să pregătească şi să ducă mâncare la elevi şi m-am dus înapoi şi am stat până când s-a terminat totul.

Au plecat efectivele la şcoală, pe jos, că autobuzele erau deja blocate, şi am plecat şi eu pe jos. Seara (22 dec., n.r.) m-am dus acasă, am mâncat şi m-am dus pe urmă la Petrichioae, unde aveam ferma acolo. Şi, pe 23 dimineaţa, au venit şi m-au arestat. N-am ştiut nimic ce s-a întâmplat, ce-am văzut şi eu la televizor seara atunci, ce vorbeau unii şi alţii”, povesteşte Nicolae Andruţa Ceaușescu într-un interviu acordat în 2006 ziariștilor Alecu Raco-viceanu și Lidia Popeangă.