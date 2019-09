Jurnalistul Daniel Lippman de la politico.com susține că trei foști oficiali americani de rang înalt i-ar fi confirmat că astfel de echipamente au fost găsite în apropierea unor locuri frecventate de președinte, consilierii și apropiații săi (ar fi fost vizați, se pare, oamenii pe care Trump îi consultă în diverse probleme, precum Steve Wynn, Sean Hannity sau Rudy Giuliani). Ar fi vorba de niște dispozitive de supraveghere miniaturale cunoscute sub denumirea de „StingRays”. Aceste aparate „imită” turnurile de comunicație obișnuite pentru a „păcăli” telefoanele și a extrage informații despre identitatea telefoanelor și locul în care se află acestea.

Dispozitivele pot capta conținutul apelurilor și traficul de date, dar costurile sunt pe măsură- un singur astfel de aparat costă circa 150.000 de dolari.

„Trump nu a mustrat guvernul israelian și nu au existat consecințe pentru comportamentul Israelului, a spus unul dintre foștii oficiali”, notează Daniel Lippman, care susține că în alte ocazii președintele a reacționat mult mai dur.

Deși nu este clar dacă acțiunea de spionaj a avut succes, Daniel Lippman spune că Trump are reputația de a nu se sinchisi prea tare să respecte regulile de securitate de la Casa Albă. “POLITICO a scris în mai 2018 că președintele a folosit adesea un telefon mobil insuficient securizat pentru a comunica cu prietenii și confidenții săi. New York Times a raportat ulterior, în octombrie 2018, că „spionii chinezi

ascultă adesea” apelurile de telefonie mobilă ale lui Trump”.

Dincolo de zvonurile greu de verificat despre modul în care respectă președintele SUA protocoalele de securitate, ziaristul Daniel Lippman și-a făcut onest datoria de a cere informații de la toată lumea. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Israeliene, Elad Strohmayer, a negat vehement că Israelul ar fi amplasat dispozitivele. „Aceste acuzații sunt un nonsens absolut. Israelul nu desfășoară operațiuni de spionaj

în Statele Unite,”. Reprezentanții administrației Trump au declarat că nu „comentează chestiuni legate de securitate sau informații. Nici FBI nu a vrut să ofere vreun răspuns. Până la urmă, însă, a vorbit chiar președintele Trump. Șeful statului american le-a spus reporterilor că e „greu de crezut” că israelienii au plasat dispozitivele.„Nu cred că israelienii ne spionau”, a spus Trump. „Relația mea cu Israelul a fost

minunată … Orice este posibil, dar nu cred”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat, de asemenea, că Israelul s-ar afla în spatele tentativei de spionaj. „Avem o directivă, am o directivă: nicio muncă de informații în Statele Unite, niciun spion”. (…) Și este pus în aplicare puternic, fără nicio excepție. [Raportul] este o înscenare completă”, le-a spus premierul israelian reporterilor. Dacă au încercat sau nu israelienii să-l spioneze pe Trump, e greu de crezut că vom afla vreodată. Potrivit site-ului zerohedge.com, e, însă, cert că Israelul are un interes uriaș să afle cât mai repede ce intenții are Trump în ceea ce privește Iranul, mai ales că la Casa Albă se studiază posibilitatea angajării unor discuții (fără condiții prealabile) cu președintele Hassan Rouhani în dosarul nuclear. „Conform tuturor semnelor recente, Tel Aviv-ul speră să perturbe îmbunătățirea relațiilor dintre Washington și Republica Islamică Iran”.

