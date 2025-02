Israelul acuză Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului în cazul Shiri Bibas

Într-un nou capitol tensionat al conflictului din Fâșia Gaza, Hamas a anunțat că rămășițele unei femei, despre care se credea că ar fi fost ale ostaticei Shiri Bibas, ar fi putut fi amestecate din greșeală cu altele sub dărâmături.

Hamas a anunțat vineri că rămășițele predate Israelului joi, care ar fi aparținut lui Shiri Bibas, ar fi putut fi „amestecate din greșeală cu altele sub dărâmături” în Fâșia Gaza. Un reprezentant al grupării a declarat că anchetele sunt în desfășurare pentru a clarifica situația, după ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că rămășițele predate nu erau ale ostaticei Shiri Bibas, ci ale unei alte femei din Gaza. Oficialul Hamas a explicat că este posibil ca trupul lui Bibas să fi fost confundat cu alte cadavre în timpul haosului din zona afectată de dărmături.

We’re shattered by the heartrending fate of returned hostages Oded Lifshitz and brothers Ariel and Kfir Bibas, who were 4 years and 9 months old, respectively, when Hamas abducted them from their home on October 7, 2023. Shiri Bibas, the little boys’ mother, was supposed to have… pic.twitter.com/2AWx5YEGLE

— Simon Wiesenthal Center (@simonwiesenthal) February 21, 2025