Irinel Columbeanu, satirul puriu și Monica Gabor, păpușa sa gonflabilă. Cupluri de poveste

E penibil, pe undeva, să vezi atârnată de brațul unui bărbat puriu o muiere cu 21 de ani mai tânără, cu liceul neterminat. Dacă vrea s-o aibă, e posibil, dar de ce s-o mai ia și de nevastă, s-o pună să se dezbrace la TV, să-i facă și un copil și s-o lase? Telenovelă pe bani mulți