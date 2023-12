Aventura care l-a falimentat pe Irinel Columbeanu: Parcă împigeam un tren cu mâinile goale

Irinel Columbeanu a ajuns să-și petreacă viața, singur, părăsit de aproape toți, într-un azil din Ghermănești. Fostul milionar, care altădată ținea rubricile mondene în presa românească, a ajuns falit.

Căderea s-a produs după ce și-a pierdut banii într-o afacere cu materiale de construcții, în Târgul Cărbunești. Columbeanu a fost convins să-și investească banii într-un așa zis ciment minune – columbeanit – ce urma să revoluționeze piața construcțiilor. L-a convins un personaj controversat, în acea vreme, Clement Mocanu, autorul „invenției”. Afacerea nu a mers, iar milionarul a ajuns în sapă de lemn

Irinel Columbeanu a vorbit despre investiția proastă pe care a făcut-o într-o fabrică de materiale de construcții la Târgul Cărbunești. După ce a pierdut totul, fostul milionar regretă că nu a fost mai atent și că s-a lăsat dus de val.

„Declinul a inceput odata cu aventura pe care am initiat-o eu la Târgu Cărbuneşti. Mă refer la acel material, columbeanitul. Am investit toţi banii pe care îi aveam, milioane de euro. Afacerea nu a mers, era ca şi cum aş fi încercat să împing un tren cu mâinile goale. Nu aveam banii suficienti, am avut mult de investit în acea fabrică. Ea mai există şi acum, dar este în lichidare”, își amintește Irinel Columbeanu.