Momente dramatice pentru Irinel Columbeanu. Fiica sa, operată în America. Ce boală are

Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască într-un cămin de bătrâni.

Fostul milionar s-a confruntat cu probleme a financiare, în urma cărora și-a pierdut inclusiv locuința. Fiica acestuia, Irina Columbeanu s-ar confrunta cu mai multe probleme de sănătate.

Irina Columbeanu a fost operată

Fiica lui Irinel Columbeanu a părăsit România în anul 2016. Adolescenta s-a mutat alături de mama ei în Statele Unite ale Americii, acolo unde a început o viață nouă. Cu toate că aceasta are rezultate excepționale pe plan școlar, Irina Columbeanu nu stă la fel de bine și la capitolul sănătate.

Din cauza acestor probleme de sănătate, copila ar fi ajuns pe mâinile medicilor. Irina Columbeanu ar fi suferit de curând o intervenție chirugicală.

Boala de care suferă adolescenta

Fiica lui Irinel și a Monicăi se confruntă cu o afecțiune care afectează ochii. Aceasta presupune apariția unui chist sau a unei inflamație la nivelul pleoapelor. Denumită chalazion, boala este răspândită mai ales în rândul tinerilor.

Pentru a scăpa de problemele cauzate de această afecțiune Irina Columbeanu a ajuns pe masa de operație. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către tatăl ei. Pentru că adolescenta să poată fi operată de către medicii din America, Monica Gabor a solicitat o procură semnată de Irinel Columbeanu. Fostul milionar a trimis documentul în Statele Unite în cel mai scurt timp.

„Am tipărit-o, am semnat-o și am citit-o în fața camerei de luat vederi a telefonului meu, în limba engleză. M-am filmat, am filmat și documentul semnat și lucrul acesta a rezolvat problema”, a spus el.

Irina Columbeanu nu și-a văzut tatăl din 2016

Irinel Columbeanu a fost de acord cu mutarea fiicei lui în America. Cu toate acestea, fostul milionar susține că separarea este una extrem de dificilă. Înainte de a se îmbolnăvi, fostul soț al Monicăi Gabor intenționa să meargă în Statele Unite pentru a petrece timp cu Irina. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. De altfel, fostul afacerist nu știe când va fi posibilă revederea.

„Despărțirea de Irina a fost pe neașteptate. Practic, nici nu știam că nu se va mai întoarce. Nici nu bănuiam. Eu am fost de acord cu ceea ce îmi solicitase Monica și soțul ei, Mr. Pink, în legătură cu Irina.”, a afirmat fostul soț al Monicăi Gabor.

Fosta lui soție a fost acuzată că deși are o situație materială bună, nu se implică în cheltuielile de la azilul în care acesta este internat.