Iranul neagă orice legătură cu atacatorul lui Salman Rushdie. „Nimeni nu are dreptul să acuze Republica islamică Iran”

Iranul a negat luni „categoric” orice legătură cu tânărul care l-a înjunghiat pe scriitorul britanic Salman Rushdie, autorul controversatului roman „Versetele satanice”. Anunțul a fost făcut la o conferinţă organizată în nordul Statelor Unite.

„Negăm categoric” orice legătură între agresor şi Iran şi „nimeni nu are dreptul să acuze Republica islamică Iran”, a afirmat Nasser Kanani, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe în prima reacţie oficială a Teheranului de la atac.

Salman Rushdie, care acum se simte puţin mai bine conform rudelor sale, a fost înjunghiat de zece ori, de un tânăr din Liban, Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani. El este urmărit penal pentru „tentativă de omor şi agresiune”. Scriitorul a intrat în atenția fanaticilor după emiterea unei „fatwa” de către ayatollahul Khomeini în 1989, la un an după publicarea „Versetelor satanice”, potrivit News.ro

Ce spune mama atacatorului lui Rushdie

Și mama presupusului simpatizant iranian acuzat că a încercat să-l ucidă pe Salman Rushdie a precizat că fiul său a luat-o razna după o călătorie în Orientul Mijlociu.

„Am primit un telefon de la fiica mea. Eram la serviciu și mi-a spus că FBI-ul este aici – am fost șocată. Pur și simplu nu pot să cred că a fost capabil să facă așa ceva. Era foarte liniștit, toată lumea îl iubea. Așa cum am spus FBI-ului, nu mă voi mai obosi să vorbesc cu el. El este responsabil pentru acțiunile sale. Ca să fiu sinceră, nu am auzit niciodată de scriitorul său. Nu am citit niciodată niciuna dintre cărțile sale, nu știam că există un astfel de scriitor. Nu știam că fiul meu i-a citit vreodată cartea”, a explicat ea.

Femeia a mai declarat că tânărul s-a schimbat după ce și-a vizitat tatăl în 2018. „În prima oră în care a ajuns acolo m-a sunat, voia să se întoarcă. A stat aproximativ 28 de zile, dar călătoria nu a mers bine cu tatăl său, s-a simțit foarte singur. Mă așteptam să se întoarcă motivat, să termine școala, să-și ia diploma și un loc de muncă. Dar, în schimb, s-a închis în subsol. Se schimbase foarte mult, nu mi-a spus nimic mie sau surorilor sale timp de luni de zile. Nu aș putea să vă spun prea multe despre viața lui după aceea, pentru că m-a izolat din 2018. Dacă mă apropii de el, uneori mă salută, alteori mă ignoră și pleacă.

El doarme în timpul zilei și se trezește și mănâncă în timpul nopții. El locuiește în subsol. Își gătește singur mâncarea.”, a spus femeia.