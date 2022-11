Iranul a bombardat din nou grupările kurde de opoziție. S-au folosit tiruri de rachete și drone kamikaze

Armata ideologică a Iranului, numită Gardienii Revoluției, a lansat bombardamente asupra partidelor kurde iraniene, la miezul nopții de duminică spre luni. Până în prezent nu se cunoaște numărul victimelor din urma atacurilor. Bombardamentele au fost confirmate de Partidul Democrat al Kurdistanului din Iran (PDKI) şi gruparea naţionalistă kurdă iraniană Komala.

Bombardamentele venite din partea Iranului au avut ca țintă instalațiile kurzilor din regiunea autonomă din nordul Irakului. Gardienii Revoluţiei au folosit tiruri de rachete şi drone de asalt, împotriva a „trei partide de opoziţie iraniene din Kurdistanul irakian”.

Lovituri similare au avut loc și în săptămânile trecute, pe 14 noiembrie. În atacurile efectuate de Teheran împotriva grupărilor kurde iraniene de opoziție au fost rănite opt persoane, iar una a murit. De asemenea, au fost bombardate ținte din Irak și pe 28 septembrie.

PDKI a confirmat luni că a fost vizat la Koya şi Jejnikan, lângă Erbil, capitala regională a Kurdistanului, de „tiruri de rachete şi drone kamikaze”.

„Aceste atacuri la întâmplare au avut loc într-un moment în care regimul terorist iranian este incapabil să oprească protestele în curs din Kurdistanul iranian”, a anunțat PDKI, cel mai vechi partid kurd din Iran, fondat în anul 1945.

Video of a suicide drone attack against the PDKI in Jejnikan by Iran’s terrorist IRGC. #JinaAmini #KurdistanProtests #IranRevolution #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/RiUvibDJmO

— PDKI (@PDKIenglish) November 20, 2022