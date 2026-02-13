Iran anunță o comisie de anchetă după represiunea sângeroasă

Guvernul iranian a anunțat constituirea unei comisii de anchetă la peste o lună de la izbucnirea valului de proteste masive de la începutul anului, inițial declanșate de nemulțumiri legate de nivelul de trai și transformate ulterior într-o amplă mișcare anti-regim. Potrivit Le Figaro, decizia vine în contextul presiunilor interne și internaționale legate de numărul mare de victime și de modul în care autoritățile au intervenit pentru a opri manifestațiile.

Autoritățile de la Teheran au comunicat vineri că noul organism va avea misiunea de a investiga circumstanțele protestelor violente care au zguduit țara în ultimele luni și care s-au soldat cu mii de morți și răniți, potrivit relatărilor din presa franceză.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Fatemeh Mohajerani, a declarat:

Oficialul nu a precizat dacă ancheta va analiza strict revendicările economice care au stat la baza protestelor sau dacă va examina și situația victimelor, precum și intervențiile forțelor de securitate. Lipsa detaliilor privind mandatul exact al comisiei ridică semne de întrebare cu privire la amploarea investigației.

Protestele au început la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul deteriorării condițiilor de trai și al nemulțumirilor sociale, însă au escaladat rapid în manifestații îndreptate împotriva regimului islamic.

Organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA) susține că 7.005 persoane au fost ucise în timpul protestelor și acuză forțele de securitate că ar fi vizat în mod deliberat demonstranții.

În schimb, cifrele prezentate de autoritățile iraniene indică peste 3.000 de morți, majoritatea membri ai forțelor de securitate sau civili despre care susțin că ar fi fost uciși de „teroriști” ce ar fi acționat în numele Israelului și al Statelor Unite.

Președintele Massoud Pezeshkian a declarat în legătură cu aceste evenimente: „Ne pare rău că astfel de evenimente nefericite au avut loc. Am format echipe pentru a investiga cauzele”.