IPS Teodosie nu recomandă fructele de mare în Postul Paștelui: „Nu prea-s de acord cu gângăniile. E o păcăleală”

Un aliment despre care nutriționiștii îl recomandă cu putere, este acum criticat de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, care a vorbit despre ce este interzis să mâncăm în timpul postului mare.

IPS Teodosie vorbește despre ”gângănii”, atunci când se referă la fructele de mare. Înalta față bisericească le recomandă credincioșilor să nu mănânce în timpul postului fructele de mare, spunând despre acestea că sunt în afara canoanelor Bisericii Ortodoxe Române.

„Nu prea-s de acord cu gângăniile, așa-numitele fructe de mare. E o păcăleală cu aceste fructe de mare. Care sunt animale, cum să fie fructe dacă mișcă? Care adună toxine… Este o șmecherie pe care o folosesc mulți. Unii le mănâncă de mare plăcere, eu nu pot de jenă, nici cu ochii, nu le pot…“, a spus Teodosie.

”Peștele este mai de post decât brânza …”

Arhiepiscopul Tomisului s-a referit și la brânză și la ouă, despre care a spus că nu se mănâncă niciodat în timpul posturilor mari.

”Până acolo au mers unele persoane, bătrâne, care după judecata lor, peștele e mai de dulce decât ouăle și brânza. Deși eu am mai spus-o, dar se uită… Chiar unii o scoteau că e mai păcat să mănânci pește decât carne. S-a dus vorba asta ciudată. De câte ori este dezlegare în Postul Mare la brânză și la ouă? Niciodată!”, a mai comentat Teodosie.

Când putem mânca pește?

Dezlegările la pește sunt permise de Biblie. În Postul Paștelui sunt mai puține, deoarece acesta este mai strict ca, de exemplu, cel de la Crăciun.

În plus, postul în care vom intra pe 27 februarie este și mai lung și are șapte săptămâni, față de cel de la Crăciun, care are 42 de zile.

”Dar la pește este, la Buna Vestire și la Intrarea în Ierusalim. În Postul Crăciunului, de atâtea ori este dezlegare la pește, după intrarea în biserică este dezlegare la pește sâmbăta și duminica și la sărbătorile mari, până la 20 decembrie, de Sfântul Ignatie. Deci dezlegare la brânză și la ouă include în mod logic dezlegarea la pește. Peștele este mai de post decât brânza, laptele și ouă“, a spus Teodosie, într-o emisiune la radiodobrogea.ro.