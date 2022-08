ÎPS Teodosie, amenințări subtile la adresa celor ce i-au tăiat microfonul: „Îi compătimesc”

„Eu am crezut că e o problemă tehnică. Încă mă pregăteam să rostesc rugăciunea să strig din răsputeri ca și cum aș fi avut microfon să audă toată lumea. Ne-am terminat rugăciunea încet, n-am lăsat rugăciunea neterminată, dar n-au ascultat-o militarii şi cei care ne-au urmărit în direct. Cred că au fost foarte derutați și triști. Esența slujbei era rugăciunea la care nu s-a mai dat voie. Sigur că a fost intenționat, dar nu ştim cine l-a comandat. Noi am crezut că e greșeală, e defecțiune tehnică, așa am avut impresia”, a mai spus ÎPS Teodosie, conform Antena 3