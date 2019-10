Deși data de lansare în magazine al acestui telefon este 20 septembrie, mulți dintre utilizatori se întreabă dacă merită să treacă de la versiunile anterioare la acest nou iPhone 11. iPhone 11 nu este succesorul lui iPhone XS, ci mai de grabă o vesiune mai bună a lui iPhone XR.

Sunt aproximativ 2 ani de când Apple a lansat iPhone X, un smartphone care a redefinit complet linia de produse a acestora, iar acum aceștia lansează iPhone 11, la un preț mai mic comparativ cu prețul la care a fost lansat iPhone X.

Iată câteva diferențe între cele două modele de iPhone care te-ar putea ajuta să te decizi pentru care să optezi:

1. Design-ul

Din punct de vedere al design-ului diferențele nu sunt majore. iPhone 11 este cu aproximativ 7 mm mai înalt și cu aproximativ 5 mm mai lat decât iPhone X. De asemenea, iPhone 11 folosește aluminiu pentru margini și vine într-o gamă mult mai largă de culori din care utilizatorii pot alege, în timp ce iPhone X folosește oțel inoxidabil și vine doar în două variante de culori: Silver și Space Grey. Per total, expriența cu cele două smartphone-uri este destul de asemănătoare, diferențele nefiind foarte dramatice.

2. Camera foto

Ambele modele de iPhone sunt dotate cu cameră foto dublă pe spate cu o aceeași rezoluție, diferențele constând mai mult în îmbunătățirile de software. Astfel, atât iPhone X are rezoluție de 12 megapixeli wide-angle și zoom optic 2x, în timp ce iPhone 11 are rezoluție de 12 megapixeli wide-angle și senzori ultra-wide. iPhone 11 are o generație nouă de camere de fotografiat, dar iPhone X are zoom optic. Într-adevăr, cei de la Apple au început să utilizeze, odată cu iPhone 11, inteligență artificială, ceea ce ar putea îmbunătăți considerabil fotografia de noapte.

Camera frontală de 7 megapixeli a lui iPhone X este înlocuită cu o cameră de 12 megapixeli la iPhone 11, iar FaceID se presupune a fi mai rapid în recunoașterea facială.

3. Ecranul

Diferența cea mai mare dintre cele două telefoane o reprezintă probabil ecranul. iPhone X are un display OLED cu o rezoluție de 2436×1125 (458 pixeli per inch), în timp ce iPhone 11 are un display LCD cu o rezoluție de 1792×828 (326 pixeli per inch).

Cum spuneam și mai sus, într-adevăr ecranul lui iPhone 11 este mai mare, dar calitatea culorilor nu este aceeași. Tehnologia LCD nu conferă aceeași intensitate a negrului și același contrast al culorilor precum o face tehnologia OLED.

iPhone 11 are un display bun, dar nu la fel de bun ca iPhone X și iPhone XS .

Este normal ca iPhone 11 să vină cu un chipset mai performant și, deci, să fie mai rapid în utilizare și, de asemenea, să aibă o baterie ce durează mult mai mult față de iPhone X. Acesta din urmă rămâne în continuare o alegere excelentă de smartphone, mai ales acum când prețurile urmează să scadă odată cu lansarea lui iPhone 11.

