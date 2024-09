Politica Se știe finala prezidențială: Ciolacu și Ciucă. Geoană, Lasconi și Simion, pe la 13-14%







Nicolae Ciucă intră, cu siguranță, în al doilea tur la prezidențiale, în timp ce la parlamentare, PSD conduce în fața PNL, potrivit unui sondaj realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses).

Finala prezidențială: Ciucă vs. Ciolacu

Potrivit sondajului de opinie realizat de CIRA, care a măsurat intenția de vot la alegerile prezidențiale, președintele PNL Nicolae Ciucă intră, cu certitudine, în turul al doilea, cu 16% dintre opțiuni, alături de premierul Marcel Ciolacu, care are 25%. din intențiile de vot.

Mircea Geoană, aproape fost secretar general adjunct al NATO, posibil candidat independent la prezidențiale, ar pierde turul al doilea, obținând doar 14% din sufragii.

Liderul AUR pare lovit grav de candidaturile altor suveraniști, așa că George Simion este abia pe locul al patruleacu 13% dintre opțiuni. El este urmat de Elena Lasconi, tot cu 13%.

Diana Șoșoacă, de la SOS, ar obține 11%, Kelemen Hunor, de la UDMR, ar primi 3% din voturi, Ludovic Organ, de la Forța Dreptei, este cotat la doar 1%, iar Cosmin Gușă, independent, este tot în marja de eroare, la 1%.

Intenția de vot la alegerile parlamentare

După cum se poate constata, luptă strânsă pentru Cotroceni este foarte strânsă. Iar acest sondaj dă peste cap toate calculele de pe scena politică. Ca dovadă că românii au decis pe cine doresc în fruntea țării.

Potrivit sondajului de opinie realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses), la alegerile parlamentare care au loc pe data de 1 decembrie, intenția de vot este următoarea:

1. Partidul Social Democrat ar obține 31 %,

2. Partidul Național Liberal ar obține 22%,

3. Pe locul trei vine AUR cu 14%,

4. USR ar obține 13%,

5. SOS România 10%,

6. UDMR cu 5%,

7. Forța dreptei 1%

8. Repet 1%,

9. PMP ar obține 1 %

10. Altele 2%.

Sondaj CIRA a fost realizat în perioada 24.08-30.08.2024 pe un eșantion de 1099 de subiecți, prin metoda face-to-face, adică pe teren, la domiciliul respondenților.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă (18 ani și peste) la nivelul României. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/3%. În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.