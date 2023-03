Ionuț Stroe dă asigurări că demisia lui Ciprian Ciucu nu schimbă alianțele locale. Liberalii mențin misterul în privința viitorului șef al PNL București

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a făcut o serie de comentarii cu privire la demisia lui Ciprian Ciucu de la conducerea organizației PNL București. Ciucu a fost ales în această funcție înainte de Congresul PNL din vara lui 2020, fiind preferat, de liberali, în locul VIoletei Alexandru, apropiată de Ludovic Orban.

Conducerea PNL apreciază că demisia lui Ciprian Ciucu, cu un an înainte de alegerile locale este doar o chestiune administrativă care nu va influența obiectivele politice viitoare ale partidului. Și nici nu va avea consecință asupra înțelegerilor la nivel local, cu celelalte formațiuni.

„Demisia domnului Ciucu de la conducerea organizaţiei Bucureşti este doar o chestiune administrativă, care ţine de politica internă a PNL. Această decizie a sa nu influenţează în niciun fel alianţele locale, pe sectoare, existente în momentul de faţă. Aşa cum nu influenţează obiectivele politice ale PNL Bucureşti”, a declarat Stroe.

Mister în privința celui care îi va lua locul lui Ciucu

Pe de altă parte, Ionuț Stroe a precizat că, la acest moment, nu s-a stabilit cine va lua locul președintelui demisionar. El a spus că următorul președinte al PNL București va fi stabilit la propunerea liderului partidului, Nicolae Ciucă, de Biroul Politic Național.

„Preşedintele PNL va propune numirea unui interimat în următoarea şedinţă de Birou Politic Naţional de la începutul acestei luni, dar decizii referitoare la persoane nu au fost luate până la acest moment. Ne vom asigura că va fi o persoană care să cunoască administraţia Capitalei şi care să conducă cât mai bine organizaţia politică locală, astfel încât politicile PNL Bucureşti să răspundă nevoilor cetăţenilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al PNL.

Totodată, Ionuț Stroe a respins speculațiile conform cărora, demisia lui Ciprian Ciucu ar avea legătură cu strategia partidului de a încheia o alianță locală cu PSD, în vederea susținerii unui candidat comun la alegerile locale din 2024.

„Conducerea PNL nu i-a impus domnului Ciucu niciun fel de alianţă sau colaborare în plan local. La nivel naţional, PNL şi-a asumat guvernarea şi protocolul de colaborare cu PSD şi UDMR, pe care se bazează această coaliţie, având în vedere contextul internaţional dificil şi cadrul în care funcţionează şi economia României, la nivel european. Însă această situaţie este aplicabilă la nivel naţional. Fiecare organizaţie judeţeană (precum şi cea a Municipiului Bucureşti) are un cadru în care funcţionează. Vorbim despre 42 de situaţii diferite, de 42 de configuraţii distincte ale consiliilor judeţene şi a Consiliului General din Bucureşti. Conducerea locală îşi cunoaşte şi îşi stabileşte priorităţile”, a subliniat Ionuț Stroe.

Ciprian Ciucu a demisionat după ce a anunțat partidul

De asemenea, a exclus și varianta în care Ciprian Ciucu ar fi fost refuzat în anumite solicitări pe care le-ar fi adresat conducerii partidului. Ionuț Stroe a spus că Ciprian Ciucu a avut o discuţie cu conducerea partidului înainte de a-şi anunţa demisia în mod public.

„A avut loc o discuţie în care şi-a prezentat punctul de vedere, iar noi am înţeles. Este absolut firesc ca liderul organizaţiei politice a Capitalei să anunţe conducerea centrală înainte de a lua o astfel de decizie”, spune Stroe.

În acest context, Ionuț Stroe a ținut să precizeze că PNL nu va susține candidatul unui alt partid la alegerile pentru Primăria București. Aceasta chiar dacă s-a speculat că liberalii îi vor da o mână de ajutor Gabrielei Firea, candidatul PSD, împotriva lui Nicușor Dan, actualul primar general, căruia PNL dorește să-i ridice sprijinul politic.

„Sigur că PNL are oameni foarte bine pregătiţi care pot candida şi sigur că avem această opţiune. Însă nu vom intra în jocul partidelor mici de opoziţie, care forţează o retorică electorală. Nu ne interesează aceste discuţii la acest moment. Când va fi momentul, vom lua o decizie, evident în baza unor cercetări solide. Aşa cum am mai spus, prioritatea noastră acum este guvernarea şi, punctual, în plan local, situaţia Bucureştiului. De aceea am trasat actualului primar general un set de 10 obiective legitime, care urmează să fie supuse evaluării, pentru că vrem o administraţie performantă la Capitală”, a spus Stroe.

PNL nu are un candidat pentru București

El a mai spus că o discuţie pe tema alegerilor de anul viitor este premature, deși partenerii din PSD și-au stabilit candidatul, pe Gabriela Firea, iar Nicușor Dan a anunțat că mai dorește un mandat de primar general. Ionuț Stroe spune că PNL nu a stabilit nimic în această direcție deoarece mai este timp până la alegerile locale de anul viitor.

„Desigur că vom face o serie de măsurători specifice, dar la timpul potrivit. Până atunci nu vreau să dau curs unor speculaţii şi nici să lansez altele noi. Să ne apropiem mai mult de momentul alegerilor şi vom putea avea un răspuns mult mai clar conturat. Aşa cum spuneam, PNL are, în mod categoric, oameni bine pregătiţi pentru a candida la Capitală”, a precizat purtătorul de cuvânt al PNL.