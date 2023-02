Ciprian Ciucu și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL București

Potrivit lui Ciprian Ciucu, singurul motiv din spatele deciziei este că are nevoie de mai mult timp pentru a se ocupa de proiectele începute în Sectorul pe care îl conduce. El a subliniat că de azi înainte pentru el va fi vorba de mult mai multă administrație și de mai puțină politică.

Ciprian Ciucu a demisionat de la șefia PNL București

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din #Sectorul6.

Le urez succes colegilor din organizația PNL București, colegilor din Consiliul General și le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație dar și mai puțină politică”, a scris primarul Sectorului 6 pe Facebook.

Începuturile politice ale primarului Sectorului 6

Ciucu a fost ales în funcția de președinte al PNL pe 24 iulie 2021, după ce a învins-o în alegeri pe Violeta Alexandru, care ulterior a plecat din PNL pentru a fonda, alături de Ludovic Orban, Forța Dreptei.

Între 2015 – 2016 a fost președintele Consiliului Național de Integritate al ANI. A demisionat pe 1 martie 2016 pentru a deveni candidat independent la Primăria Municipiului București, susținut de partidul M10. În aprilie 2016 s-a înscris în PNL, devenind capul de lista al candidaților acestui partid la alegerile municipale.

A fost consilier general al Municipiului București din iunie 2016 până în 2019. În cadrul Consiliului General, a fost unul din principalii adversari ai primarului general de la acea dată, Gabriela Firea. În 2020 a câștigat alegerile pentru funcția de primar în Primăria Sectorului 6.