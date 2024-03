Monden Ionuț Jaguaru, grave probleme de sănătate. Medicii nu credeau că o să scape







Ionuț Jaguaru, pe numele său Ionuț Liviu Sugacevschi, și-a făcut debutul pe micile ecrane în emisiunea Exatlon. Recent, el s-a întors în atenția publicului într-un alt show din România, intitulat „Insula de 1 milion”.

Viața lui nu a fost deloc lipsită de greutăți. Tânărul de 33 de ani s-a deschis sincer în fața publicului, făcând mărturisiri emoționante despre viața sa și despre momentele prin care a trecut.

Ionuț Jaguaru a suferit un AVC în urmă cu câțiva ani

Ionuț Liviu Sugacevschi a suferit în urmă cu mai mulți ani un accident vascular cerebral (AVC) și a fost transportat în stare gravă la spital.

Concurentul de la „Insula de 1 Milion” a mărturisit că medicii au estimat șansele sale de supraviețuire la doar 1%.

Această tragedie s-a petrecut imediat după ce s-a întors dintr-o vacanță, iar trauma îl urmărește și astăzi.

„Nu a știut nimeni, am avut o problemă foarte mare de sănătate. Azi ești, poate mâine nu mai ești. Dintr-un stâlp de om care eram și care râdeam, care glumeam. Am fost în vacanță, după ce m-am întors, la 2-3 zile, am căzut.

Am făcut un AVC foarte grav, am fost în comă, am avut o comă de gradul V, cu 1% șanse de supraviețuire. Sunt aici acum, nu mă mai gândesc la probleme, le las în urmă, le las acasă. Sper că le-am făcut o bucurie celor care mă iubesc, să trăiască cu mine această experiență de la Insula de 1 milion”, a spus Ionuț Jaguaru.

Concurentul și-a pierdut tatăl în urmă cu trei ani

Un alt moment greu pentru concurentul de la „Insula de 1 Milion” a fost în urmă cu trei ani, atunci când tatăl său a murit.

Ionuț Jaguaru spune că nici azi nu a putut să treacă peste pierderea sa, izbucnind în lacrimi.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Insula de 1 milion (@insulade1milion)

„Tata, din păcate, a decedat. Nu am crezut că mă doare atât de mult, m-a afectat foarte mult și mă afectează și acum. Pentru că așa cum era el, cu bune și rele, era în casă acolo, avea grijă de familie, de mama, mai ales că eu eram la distanță față de ei”, a mai spus tânărul, potrivit Cancan.