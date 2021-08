Ionuţ Dolănescu, decizie neașteptată cu privire la casa părintească. „Tata nu s-a mai îngrijit foarte tare de soarta ei”

Ionuț Dolănescu locuiește cu întreaga familie în Statele Unite ale Americii, unde deține mai multe proprietăți pe Coasta de Est. Despre paradisul în care trăiește, solistul spune că la o oră de mers cu mașina este Cocoa Beach, dar și cosmodromul și centrul spațial de la Cape Canaveral. Mai mult, artistul spune că trăiești într-o vacanță continuă aici.

După ani buni de lupte în instanţă cu fratele său din Costa Rica, după ce s-au rezolvat problemele între ei, Ionuţ Dolănescu, a decis să se mute în sfârşit în casa părintească din Bucureşti, de pe strada Caimatei.

Ionuţ Dolănescu se va muta în casa părintească

În câteva luni, după ce casa va căpăta un aspect nou, se va muta în România: “Am decis să mă stabilesc în casa copilăriei mele, în casa tatălui, de pe strada Caimatei. Ca atare, am luat legătură cu un architect şi am ajuns amândoi la concluzia că locuinţa are urgent nevoie de îmbunătăţiri. Nici nu mă miră, fiindcă imobilul are peste 100 de ani vechime, iar tata nu s-a mai îngrijit foarte tare de soarta ei în ultima perioadă a vieţii sale”, a declarat Ionuţ Dolănescu pentru impact.ro.

El spune că este foarte încântat că a reuşit să păstreze casa, cu toate că va trebui să o renoveze, ceea ce presupune investiţii serioase. La care se adaugă cei 150.000 de euro pe care a trebuit să-i dea fratelui său, Dragoş, dar şi vila din Sinaia, evaluată la circa 300.000 de euro, potrivit deciziei tribunalului.

Cum s-a împărțit averea între fraţi

După ani de procese, în cele din urmă, fratele cel mare, Ionuţ Dolănescu a primit casa tatălui său din Str. Caimatei, evaluată la o sumă cuprinsă între 650.000 şi un milion de euro. În contrapartidă, instanţa a decis ca fiul mai mic, Dragoş, plecat în Costa Rica, unde s-a stabilit de câţiva ani buni, să primească nu doar vila de la Sinaia, ci şi câteva terenuri din Prahova, Ilfov şi Dâmboviţa, plus o sumă de bani, drept despăbugire.

“Nu a mai investit nimeni în această casă de ani buni, dacă nu chiar de decenii. Am decis să o şi măresc, fiindcă având déjà trei copii, am nevoie de spaţii mai mari. În plus, cred că voi alege şi varianta propusă de architect, de a-i adăuga şi o mansardă, lucru care cred că i se potriveşte foarte bine. O să dureze ceva până când casa va fi renovată, dar de acum nu mai contează, fiindcă acum casa e a mea, cu acte în regulă şi sunt foarte bucuros din pricina asta”, a adăugat Ionuţ Dolănescu. El spune că de abia aşteaptă să revină în casa copilăriei sale, fiind împiedicat să facă acest lucru pe durata desfăşurării procesului cu fratele său, mai spune sursa menţionată.