Ionuț Cristache, scandal după ce presa a scris că ia un salariu „mai mare ca al Andreei Esca”

Moderatorul emisiunii „România 9”, Ionuț Cristache, ar primi un salariu de 26.377 lei, adică puțin peste 5.500 de euro, lunar, pentru a modera emisiunea din prime time la TVR. Cristache nu a întâmpinat cu mult calm știrea apărută în presăși luată în glumă, făcându-se comparații întrea leafa lui și cea a Andreei Esca, despre care se spune că este cel mai bine plătit om de pe sticlă. Drept urmare e decis să își facă dreptate în instanță.





„Cu atât mă puteau lua! Nu am origini nesănătoase, nu am afaceri, nu am contracte, nu prezint zilele orașului x sau petreceri câmpenești, nu moderez conferințe, nu frecventez cercuri politice, atât mi-au putut găsi, un salariu, culmea, și aici au dat greș, atât de disperați sunt să mă agațe cu ceva!, dar propaganda a început să arunce deja în ventilator, inutil să detaliez acum!”, a declarat Ionuț Cristache.

Plătește pentru curaj?

„Pentru asta voi merge în instanță, așa e viața în România, nefirească. Nu pot să nu constat un lanț de coincidențe și că serviciile s-au vitaminzat și ele în ultima perioadă! Garnizoanele SRI funcționează inclusiv în instituția publică, pare-se! Sunt ca bacteriile captive în gheață! Trec la treabă după fiecare perioadă glaciară! Gândiți-vă că moderez singura emisiune de pe piață, și la televiziunea publică, care nu s-a sfiit să atace conducerea SRI și să-i amendeze derapajele! Vă reamintesc faptul că la Romania 9 s-a discutat prima dată despre un protocolul semnat de directorul SEI, Hellvig și procurorul general, Lazăr! Nota de plată pentru curaj și libertate trebuia să vină și eu trebuie să o plătesc, drept dovadă. Semnale au tot fost, m-am făcut că nu le văd! Ultimul, campania minicinoasă cu „fuga de poliție” și „conducerea fără permis”! (...) Voi merge în instanță chiar dacă demersul meu va fi aproape inutil! Peste aproximativ doi ani, când voi câștiga procesul nu va mai interesa pe nimeni că am fost păgubit, jignit, înjurat pe nedrept, dar îmi asum, asta e! Să faci presă liberă în România a devenit sport extrem. Bine că iubesc adrenalina!”, a mai spus moderatorul de la TVR.

Ilan Laufer si-a aratat certificatul de nastere! SURPRIZA URIASA!

Pagina 1 din 1