La începutul anului 2020, apropiații familiei Ganea știau că că între Ionel și Dana, lucrurile nu mai merg bine. Motivul era reprezentat de escapadele amoroase ale fostului internațional, devenit între timp antrenor de fotbal prin ligile inferioare ale campionatului național. În plus, Ganea era acuzat de fosta soție, Diana Iaru dar și de propria fiică, Ioana, că este un om foarte violent.

După divorțul pronunțat definitiv în vara lui 2020, Ionel Ganea s-a însurat a doua oară, dar nu cu femeia cu care umbla la începutul anului, ci cu o alta, un medic stomatolog, din Făgăraș, județul Brașov, care se numește Monica Maria, și are 36 de ani.

Potrivit cancan,ro, căsătoria a fost oficiată la Făgăraș, pe data de 30 octombrie 2020. O simplă căutare pe google, arată că singurul medic stomatolog care corespunde la prenumele Monica Maria, este Popov Maria Monica, care a terminat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca. O simplă privire spre fotografia frumoasei brunete și este clar de ”Ganezul” s-a îndrăgostit nebunește de femeia de 36 de ani.

Ce spune fosta soție!

Din declarațiile fostei soții a lui Ionel Ganea rezultă că aceasta a dorit cu orice preț să scape de mariajul cu fostul fotbalist, pe care l-a considerat toxic. La finalul procesului de divorț, Ionel Ganea a fost obligat de judecători să îi achite Dianei Iaru o rentă viageră, pe viață, în valoare de 5.000 de lei/lună.

„Sunt, în sfârșit, o femeie liberă, îmi pot trăi viața liniștită. Decizia este definitivă și irevocabilă, acel domn nu mai are nicio cale de atac. Nu mă așteptam la o asemenea decizie, aici mă refer la renta pe care o voi primi. Mi se pare un lucru normal ce au decis judecătorii, de bun simț. Timp de 24 de ani, m-am ocupat de casă, de copii, de tot. Este logic să primesc acei bani. Mâine, poimâine, fac 50 de ani, nu o mai pot lua acum de la zero. Din ce am înțeles, acei bani îi voi primi până la o eventuală recăsătorire. Sau până când unul dintre noi va înceta din viață. Sunt fericită și mândră că am avut puterea sa merg până la capăt. Cu domnul nu am vorbit, între noi nu mai există niciun contact. Acum urmează partajul, să vedem ce va fi și acolo”, a declarat Dana Iaru.

Nici fiica lui Ganea nu a vorbit în termeni elogioși la adresa tatălui ei. „Ionel a fost mereu un om foarte dur, foarte mulți ani a fost violent față de familia lui, mai ales față de mama. Eu nici nu știu cum a rezistat atât timp, mereu am întrebat-o cum. Dar nici ea nu știe. De-a lungul timpului, mereu am fost controlați și oarecum supuși unor temeri față de el. Știu și că în timpul căsniciei lor a și înșelat-o în nenumărate rânduri”, a spus Ioana.