Politica

Ionel Bogdan acuză PSD că riscă o criză politică și cere alegerea între conflict și stabilitate în coaliție

Comentează știrea
IONEL BOGDAN – Președinte Consiliul Județean Maramureș (sursă foto: Infofinanciar)
Din cuprinsul articolului

Deputatul Ionel Bogdan a declarat că Partidul Social Democrat se află într-o situație dificilă, generată de propria retorică politică, și că trebuie să aleagă între două scenarii majore: o criză politică sau stabilitatea coaliției de guvernare.

Declarațiile au fost făcute miercuri, într-o postare publicată pe Facebook, în contextul tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la guvernare.

„PSD a căzut în capcana propriei retorici, din care nu mai ştie cum să iasă. Acum PSD are două mari opţiuni: fie să genereze o criză politică majoră, care va afecta guvernarea şi România, fie să facă un pas înapoi şi să contribuie la stabilitatea Coaliţiei”, a spus Ionel Bogdan.

Liberalul susține că stabilitatea politică depinde de deciziile PSD

Reprezentantul Partidul Național Liberal a subliniat că alegerea social-democraților va influența direct evoluția guvernării.

Ionel Bogdan a indicat că menținerea stabilității ar necesita o schimbare de atitudine din partea PSD.

„Pentru a doua opţiune, este nevoie de curaj, responsabilitate şi asumare”, a afirmat acesta.

Deputatul liberal a insistat asupra faptului că România are nevoie de stabilitate politică într-un context complicat.

„România are nevoie de stabilitate, nu de experimente politice”, a declarat Ionel Bogdan.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Parlament, buget

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

PSD cere măsuri suplimentare pentru reducerea prețurilor la carburanți

În paralel cu aceste declarații, Partidul Social Democrat a solicitat Guvernului adoptarea unor măsuri suplimentare pentru combaterea creșterii prețurilor la carburanți.

Social-democrații cer reducerea accizelor, pe lângă măsurile deja anunțate de autorități.

Potrivit poziției exprimate de PSD, intervenția Guvernului nu a fost suficientă.

„Intervenţia Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunţate sunt prea mici în raport cu majorările preţurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni”, transmit reprezentanții PSD.

Tensiunile din coaliție sunt amplificate de diferențele de abordare economică

Declarațiile contradictorii dintre PNL și PSD reflectă diferențe de viziune privind gestionarea situației economice, în special în ceea ce privește evoluția prețurilor la carburanți.

Creșterea accelerată a acestor prețuri a devenit un subiect major pe agenda publică și politică, generând presiune asupra Guvernului.

Astfel, solicitările PSD privind reducerea accizelor intră în contrast cu pozițiile exprimate de reprezentanții PNL.

Ne puteți urmări și pe Google News

