Ion Țiriac și-a făcut testamentul. Cum se va împărți averea celui mai bogat român

La vârsta de 84 de ani, Ion Țiriac a anunțat cine va rămâne cu averea de două miliarde de lei. Cel mai bogat român și-a făcut deja testamentul și a anunțat că banii lui vor fi împărțiți în 33 de părți egale.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă. Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilități”, spunea Ion Țiriac, fost jucător de tenis, potrivit rosario3.com.

Ion Țiriac, cel mai bogat jucător de tenis din lume

Ion Țiriac este considerat și cel mai bogat jucător de tenis din lume, la acest moment.Miliardarul Român are o avere estimată de 2 miliarde de dolari (1,61 miliarde de lire sterline), fiind un obișnuit al topurilor Forbes.

El a înființat prima bancă privată din România, care s-a dovedit o afacere de succes și care l-a ajutat să devină „primul miliardar român”. Ion Țiriac a investit și în Tiriac Holdings Ltd, extinzându-și afacerile de retail, asigurări și în companii aeriene. Țiriac este proprietarul turneului Mutua Madrid Open Masters.

Miliardarul a investit și în jucători de calibrul Steffi Graf, Goran Ivanisevic, Boris Becker și Marat Safin, făcându-i să devină campioni la nivel mondial.

Fostul jucător de tenis are 400 de mașini și motociclete de colecție. Printre aceste motoare se numără și unele dintre cele care au aparținut unor celebrități precum Sammy Davis Jr și Elton John. Acesta deține și o mașină care a fost condusă chiar de gangsterul Al Capone în perioada prohibiției.

„Am toate Ferrari-urile care au ieșit, am toate Mercedes-urile care au apărut, am toate Jaguar-urile care au ieșit, am și toate Porsche-urile care au apărut”, a povestit Ion Țiriac în urmă cu ceva vreme.