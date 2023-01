L-a refuzat pe Iliescu! Adevărul despre gradele militare ale lui Ion Țiriac în MAI, înainte și după 89

Potrivit surselor consultate de Evenimentul Istoric, „în 1989, Ion Țiriac avea gradul de locotenent-colonel în cadrul Ministerului de Interne, dar acest lucru nu a putut fi confirmat oficial. Mai mult, la data de 9 aprilie 1965, locotenentul major Ţiriac I. Ion a fost decorat cu Medalia „În Serviciul Patriei Socialiste”, clasa a II-a, pentru 5 ani vechime în unităţile militarizate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ion Ţiriac a refuzat propunerea lui Ion Iliescu

Ion Iliescu i-a propus lui Țiriac să devină militar cu grad înalt, exact cum s-a întâmplat cu Ilie Năstase. Miliardarul a recunoscut public această ofertă, dar spune că a refuzat-o categoric, motivând că nu merită acel grad.

Acum, spune că singurul lucru care îl deranjează este faptul că trebuie să-i spună lui Ilie Năstase „domnul general”, a declarat fostul mare jucător de tenis.

Mai exact, Ion Iliescu i-a propus să devină general al Armatei, dar Țiriac a refuzat deoarece a considerat că locul lui nu este în MAPN, spunând că Ivan Patzaichin ori Elisabeta Lipă merită mai mult decât el un astfel de grad.

„Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă. E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă și am fost aprobat de președintele de atunci să primesc un grad de general, a povestit Ţiriac.

Ion Ţiriac: Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic

Şi continuă: „Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic. Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta’. Și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă. Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase domn general. Are grad de două ori mai înalt decât mine”, îi spunea Țiriac lui Ovidiu Ioanițoaia, la o emisiune a GSP.

Reamintim faptul că Ion Țiriac a reuşit în cariera sa să ajungă în primii 10 jucători ai lumii, la simplu, în 1968. La dublu masculin a reușit să câștige 22 de turnee, printre care și un Grand Slam, alături chiar de Ilie Năstase, în 1970, la Roland Garros.