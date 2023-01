Ion Țiriac, nemulțumit de atitudinea Simonei Halep. „Ea a făcut un gest. Cum să nu-ţi atingă nimeni echipa când tu habar nu ai ce mănânci?”

Fostul tenismen a spus că el știa doi avocați foarte buni, care ar fi putut să o ajute pe Halep în lupta ei în scandalul e dopaj, însă jucătoarea a ales pe altcineva și speră ca aceia să-și facă treaba, deși nu pare. De asemenea, spune Țiriac, pauza luată de Halep ar putea efecte negative asupra carierei sale.

Ion Țiriac este nemulțumit de avocații pe care i-a ales Halep

„Am văzut-o acum trei zile pe Simona, se antrenează la Stejarii. Acolo îi dau eu voie să se antreneze, pentru că nu trebuie să cer voie la nimeni. După părerea mea, avocaţii ei sunt lenţi, lenţi. Eu ştiam doi avocaţi, unul care a fost avocatul CIO în 2000 la Sydney, care a plecat atunci de la CIO pentru că proba fusese manipulată, adică de la 60 ml la peste 100 ml peste noapte. Deci el e un bun avocat şi a plecat de la CIO şi e la Lausanne, pe lângă TAS. Şi mai este un avocat pe care îl ştiu tot în Lausanne. Dar ea a luat pe altcineva şi sper ca acei avocaţi să îşi facă datoria”, a spus miliardarul.

El a mai adăugat că e periculos și trist faptul că Simona Halep nu poate performa pe teren din cauza suspendării din sport, lucru ce inevitabil se va vedea în jocul ei. Potrivit acestuia, deși pe teren Halep se mișcă de parcă ar avea 25 de ani, toate antrenamentele ei zilnice ar putea să nu mai conteze dacă nu joacă.

Simona Halep ar trebuie să fie lăsată să joace

Țiriac a mai spus că în aceste condiții este foarte dificil să dai sfaturi unui sportiv, iar tot ce a ținut de el a făcut, indicându-i cei mai buni avocați pentru a o apăra. „Ea a făcut un gest… a spus ‘Nu-mi atingeţi echipa’. Cum să nu-ţi atingă nimeni echipa când tu habar nu ai ce mănânci? Ce bei când te antrenezi? Ăia au responsabilitatea. Eu îmi aduc aminte la Sydney că antrenorii schimbau farfuriile cu sportivii.

Asta ca nu cumva (n.r. – să le fie contaminată mâncarea voit). Şi ne aducem aminte de Nurofen. Însă lucrurile astea se pot întâmpla. E absolut justă legea. Ori le dai drumul tuturor să facă ce vor, vorba aia, să moară drogaţi, sau respecţi legea. Eu am spus, am fost la WADA, eu am fost în comitetul ăla de cinci când s-a înfiinţat şi am avut cuvânt mare. Dacă eu îi deschid gura unui sportiv şi altul îi bagă ceva, e dopat”, a mai spus miliardarul.

Potrivit lui Țiriac, la cum se mișcă lucrurile, sportiva română va reveni pe teren abia în doi sau trei ani, având în vedere că aceasta nu a reușit până acum să depună toate probele care să-i demonstreze nevinovăția, potrivit știripesurse.ro.