Ion Țiriac, încă o afacere profitabilă. Banca Transilvania a cumpărat Țiriac Leasing

Ion Țiriac declara în urmă cu ceva vreme că se gândește să se retragă din afaceri. Fostul jucător de tenis (83 de ani) a început deja să-și vândă o parte din afaceri și se pare că și-ar dori să investească o sumă considerabilă în sport.

Potrivit infoactual.ro, Ion Țiriac a dat lovitura cu ultima afacere pe care a făcut-o. Banca Transilvania, care controlează și Victoriabank din Chișinău, a cumpărat Țiriac Leasing. BT şi Grupul Ţiriac au anunţat încă din luna ianuarie a acestui an semnarea unui acord de achiziţionare. Tranzacția a avut însă nevoie de aprobarea din partea Consiliului Concurenţei.

„Pentru Grupul Financiar Banca Transilvania, achiziția arată interesul pentru dezvoltarea pieței de leasing, creșterea și întărirea echipei, respectiv transferul de expertiză”, se arată într-un comunicat.

Compania pe care a deținut-o Ion Țiriac este a treia companie de profil și prima de leasing independentă achiziționată de Banca Transilvania după Idea Leasing și ERB Leasing.

Din portofoliul de clienți Țiriac Leasing fac parte companii private, companii din sectorul public, multinaționale, dar și persoane fizice și autorizate. Banca Transilvania a încheiat anul 2021 cu profit de 1,8 mld. lei, în creştere cu 49%, la venituri de 4,3 mld. lei.

Subiectul a intrat și în atenția presei din Republica Moldova.

„Socrul Ilenei Lazariuc jubilează. Acționarul Victoriabank i-a cumpărat businessul”, a scris presa de peste Prut.

Ion Țiriac este al treilea cel mai bogat român. Acesta ar avea o avere estimată la aproximativ 2 miliarde de euro. Fostul jucător de tenis anunța în urmă cu ceva vreme că își va vinde cele mai multe afaceri.

„Nu mai am bani. Eu toți banii i-am donat fundației. Trăiesc bine, chiar extraordinar. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot.”, spunea acesta pentru Gsp.ro.

Potrivit Rise Project, Țiriac și-a transferat averea în conturile unei fundații cu sediul în Panama.

„În momentul în care, acum 40 de ani, sportul a luat mai multă amploare, bineînțeles că mi-a fost recomandat să fac holding-uri în Panama pentru că din punct de vedere fiscal sunt mult mai avantajoase decât în alte țări. Există sfătuitori care te ajută să îți faci un sistem fiscal cât mai benefic, legal.

Am acolo o fundație care este de 30 de ani. Fundația nu poate să mi-o atace nimeni. În Panama nu-i treaba dumitale ce am eu acolo. Am un holding făcut cu zeci și zeci de ani în urmă (n.r. – în contul căruia își depozitează bani lichizi). Nu plătesc taxe cum nu aș plăti taxe nici în Anglia”, mărturisea omul de afaceri”, într-o emisiune la Realitatea TV.