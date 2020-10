Neavând notorietatea lui Ion Ţiriac, Florin Talpeş se poate mândri că a ajuns să aibă banii acestuia: cel puţin un miliard de euro.

Bogătaşul care stă la bloc și circulă inclusiv cu metroul, trotineta sau bicileta a fost invitatul lui Vitalie Cojocari în emisiunea „Interviurile lui Vitalie”.

În cadrul producţiei difuzate pe stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, Florin Talpeş a explicat cum a ajuns, oficial, noul miliardar al României.

Amintim că omul de afaceri conduce conduce grupul Bitdefender, considerat în industria de specialitate cel mai mare producător de software din România și chiar din Europa.

Aşa cum este cunoscut deja, soluţiile de securitate informatică se clasează pe primele locuri în topurile mondiale.

Cercetarea şi dezvoltarea produselor se fac în România, dar compania are statut de multinaţională şi are birouri în ţări pe tot mapamondul.

Florin Talpeş nu are limuzine

Miliardarul iese în evidenţă nu doar pentru afacerea care i-a adus o avere colosală, ci şi pentru alegerile care-i definesc stilul de viaţă.

Astfel, el nu conduce un bolid de lux și locuiește la bloc, fapt pentru care este un fan declarat al deplasărilor cu metroul sau cu bicicleta.

„Florin Talpeş: În general, ocolesc situațiile în care, simt eu – s-ar putea să fie doar o percepție – , că pot ajunge să fac rău cuiva. Accident sau ceva de genul acesta… Și de asta nu mă văd la volanul unei mașini.

Vitalie Cojocari: Deci vă putem vedea prin oraș și pe trotinetă.

Florin Talpeș: Pe trotinetă, pe bicicletă, cu metroul… E o chestie de eficiență aici. Astăzi am avut noroc, de unde am venit până aici, am făcut doar 20 de minute, dar Waze-ul dimineață îmi arăta că pot să fac și 45 de minute și atunci am oscilat în a veni cu metroul sau a veni cu mașina și să ne topim în trafic”, arată sursa citată.

Care este pecepţia despre bogăţie?

În opinia sa lui Talpeş, a avea sume de bani greu de numărat ţine de modul de gândire, nu neapărat de alte aspecte.

„Dumneavoastră când ziceți că sunt bogat, eu bogăția o văd altfel decât ceea ce scriu revistele, da?

Sau să zicem în evaluarea acțiunilor pe care le deținem. Bogăția o văd mai degrabă în ceea ce facem noi, în ceea ce gândim noi, în echipele noastre, în proiectele pe care le facem… Asta este adevărata bogăție.”

Ce avere are? Marea întrebare!

Întrebat de Vitalie Cojocari ce avere are Talpeș a dat un răspuns mai degrabă filosofic decât direct, o dovadă a unor lecturi solide din trecutul său.

„Totul este relativ. Acțiunile, averile astea, calculate de cele mai multe ori, sunt calculate.

Să nu își închipuie cineva că un număr pe care îl citește în Forbes sau în Capital sau într-o altă revistă care să zicem face clasamente înseamnă și banii pe care cineva îi are în cont.

Într-una poți să ai acțiuni undeva, poți să ai bonduri la o bancă, poți să ai o casă, un apartament, poți să ai operă de artă. Sunt tot felul de lucruri care exprimă cumva…

Și atunci, dacă ne uităm, mai citim în presă, averea lui Jeff Bezos, poate nu îl știm, e proprietarul Amazon, a scăzut cu 10 miliarde astăzi.

Evident că el nu avea bani în bancă și dintr-o dată cineva i-a furat. Pur și simplu acțiunile pe care le avea au scăzut sau uneori cresc acțiunile pe care le are.

Noi zicem așa, în zona asta de tehnologie și nu numai. Că valoarea reală e dată de o tranzacție. Ce înseamnă asta?

Noi, împreună cu auditorii, cu niște companii specializate, evaluăm continuu unde suntem ca valoare. Dar asta e o evaluare internă.

Atenţie, urmează miliardul!

Vitalie Cojocari: Și evaluarea internă arată că sunteți unicorn, adică o companie evaluată la un miliard?

Foarte probabil. Foarte probabil. Dar încă o dată, sunt niște jocuri destul de simple în piață, pentru că în piață sunt niște calcule care se fac, care țin de domeniul în care ești cu business-ul, cât de puternic ești în domeniul respectiv, cum arată cifra de afaceri, cât de repede crește, cât de sănătoasă este creșterea ta și așa mai departe. Și sunt multe date care se pun așa, într-un creuzet, și să zicem ele se amestecă”, a spus omul de afaceri conform stirileprotv.ro.