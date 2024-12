Social Ion Cristoiu, ținta unei fraude bancare. Hackerii i-au luat banii din cont







Se înmulțesc cazurile de fraudă bancară. Ion Cristoiu a fost ținta infractorilor cibernetici, care i-au luat o sumă importantă din cont.

Ion Cristoiu a căzut în plasa escrocilor

După tiparul folosit de majoritatea infractorilor cibernetici, jurnalistul a primit inițial un apel telefonic. Persoana care l-a apelat pe Ion Cristoiu a precizat că reprezintă SIF Muntenia, o instituție financiară cunoscută în România.

După o discuție scurtă, apelantul l-a convins pe jurnalist că ar avea de recuperat 20.000 de lei, sumă care ar proveni de la marea „cuponiadă”. Persoana de la celălalt capăt al firului i-a explicat lui Ion Cristoiu că acțiunile pe care le deținea s-ar fi transformat în dividende.

Ce spune jurnalistul

„Când am fost sunat, mi-am spus că poate fi un subiect interesant pentru podcastul meu. Chiar mă gândeam ce laptopuri aș putea cumpăra din acești bani,” a povestit cunoscutul jurnalist în emisiunea sa de pe Youtube.

Ulterior, acesta i-a oferit persoanei respective informații despre banca la care are un cont deschis. Pentru a urma schema bine pusă la punct, infractorii au trecut la următorul pas și l-au sunat din nou pe jurnalist. De această dată, persoana care l-a contactat a precizat că este reprezentant al BRD.

„Mi-a explicat că banii trebuie să fie virați într-un cont bursier și că acest lucru presupune un proces numit segregarea contului. Mi-a explicat: ca să vă punem banii ăștia trebuie să luăm bani din contul dvs să îi punem în alte conturi după care banii revin cu cei 20.000 de lei”, a relatat jurnalistul.

Ion Cristoiu a urmat instrucțiunile primite prin telefon

Presat de timp și fără să aibă vreo bănuială legată de escrocherie, acesta a urmat instrucțiunile primite prin telefon.

„Mi-a dat un IBAN al unui cont de la Unicredit și m-a ghidat pas cu pas să fac transferul. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă, eram grăbit și nu aveam timp să analizez situația,” a mai spus jurnalistul.

Ulterior, Ion Cristoiu a fost contactat de reprezentanții băncii.

„Pe la ora 5 mă sună de la bancă: ați făcut transferuri la Unicredit și la CEC? Mi-au zis că e ceva în neregulă. Mi-au spus că sunt niște conturi ale unor indivizi care păstrează sumele – cei de la bancă mi-au blocat conturile și mi-au zis să mă duc la poliție să fac plângere, că dacă nu avem plângerea nu putem face nimic. M-am dus la poliție, numai bine că ieșise comandantul care mă știa. I-am povestit: SIF Muntenia. Eu eram a nu știu câta persoană păcălită cu povestea cu SIF Muntenia. Iar în timp ce vorbeam, m-a sunat chiar persoana respectivă. M-a întrebat: ați blocat conturile? De unde știa că am blocat conturile – înseamnă că avea acces la aplicația mea. El a zis că din cauza asta nu îmi pot da banii. Am dat telefonul polițistului. Și nu am văzut așa ceva: polemiza cu polițistul, încerca să îl convingă că din cauza lui nu primește omul banii. Eu am crezut că atunci când aude de polițist o să închidă. Dar el nu, polemiza cu polițistul, era bun de politician. Eu dacă nu trebuia să plec la Metropola TV, îmi golea de tot conturile”, a încheiat jurnalistul.