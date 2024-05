Justitie Ion Ceban, denunțat la Procuratura Generală. Primarul, acuzat că a încălcat legea privind creditele







Ion Ceban, primarul Chișinăului, a fost denunțat la Procuratura Generală de către reprezentanții Fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliu municipal Chișinău (CMC). Denunțul este legat de creditele accesate de către Primăria Capitalei. Vicepreședintele fracțiunii PAS din CMC, Dumitru Ivanov, a declarat că primarul Ion Ceban a îndatorat orașul cu 1,5 miliarde de lei, peste 700 de milioane de lei fiind luați în credit fără o decizie a CMC.

„Astăzi vom depune un denunț în ceea ce ține de creditarea de către Primăria municipiului Chișinău a cetățenilor acestui oraș. Suntem la sfârșitul lunii mai și Primăria încă nu are un buget aprobat pentru anul 2024. Proiect a fost ascuns prin sertarele Primăriei, iar la publicarea bugetului provizoriu a fost clar din ce motiv. Și anume, s-a văzut că chișinăuienii trebuie să achite bani enormi pentru creditele luate de către Primărie.

Am descoperit că doar în primul an de mandat primarul Ion Ceban a îndatorat acest oraș cu 1,5 miliarde de lei. Este o sumă enormă pentru municipiul Chișinău. Mai mult, după ce am analizat aceste credite, am depistat că peste 700 de milioane au fost luate de către Primăria municipiului Chișinău fără ca să fie însoțite de o decizie a CMC, lucru care nouă ni se pare grav. Este o încălcare abuzivă a legislației în vigoare”, a declarat Dumitru Ivanov, citat de radiochisinau.md.

Ion Ceban spune că totul este legal

În replică, primarul Ion Ceban a spus că totul este legal și că afirmațiile nu corespund realității. „Totul este legal. Astăzi, rata de îndatorare a scăzut și este de aproximativ 18% pentru Primăria municipiului Chișinău, plafonul fiind de 30%.

Celor incompetenți care derulează și vehiculează tot felul de afirmații care nu corespund realității – cu mare regret trebuie să menționez că este cea mai incompetentă guvernare care a îndatorat statul cu miliarde de lei. Astăzi, datoria de stat este de peste 30 de miliarde de lei, iar până în ziua de astăzi nu știm ce s-a realizat din împrumuturile mari de peste hotare”, a spus Ion Ceban în ședința operativă a Primăriei Chișinău. Gradul de îndatorare publică a Primăriei Chișinău la sfârșitul anului 2020 era de 12%.