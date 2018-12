Iohannis are o PRIMĂ REACȚIE în legătură cu plângerea penală de ÎNALTĂ TRĂDARE

Președintele Klaus Iohannis a avut marți seara o întrevedere cu jurnaliștii, la împotriva sa care a avut o primă reacție referitoare la intenția PSD de a depune o plângere de înaltă trădare.





„Este un demers politicianist care din capul locului e sortit esecului. Nu poate nimeni sa faca plangere penala impotriva presedintelui. Este o procedura extrem de complicata si in plus nu are niciun suport”, a declarat Klaus Iohannis.

Reamintim că Liviu Dragnea a avut, în cadrul Consiliului Național al PSD, una dintre cele mai dure ieșiri împotriva președintelui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că face afirmații împotriva României, că i-a susținut pe cei care au votat împotriva României și care cer sancțiuni împotriva țăii noastre.

„Deasupra acestor cetățeni români europarlamentari se află Iohannis, care spune că România nu este pregătită să preia conducerea rotativă a UE. Acesta este un act de trădare națională”, a afirmat Dragnea.

Liderul PSD le-a cerut celor din conducerea PSD ca, imediat după Anul Nou, să depună plângere penală împotriva lui Iohannis pentru înaltă trădare.

