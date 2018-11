IOHANNIS are un mesaj de ULTIMĂ ORĂ pentru JURNALIȘTI: „Avem responsabilitatea să le cerem socoteală”

Președintele Klaus Iohannis a stransmis un mesaj pe Twitter în care afirmă că baza democrației este compusă din libertatea de expresie și informația.





„Astăzi îi onorăm pe jurnaliştii care îşi riscă vieţile în numele adevărului. Libertatea de expresie şi informaţia sunt valori de bază ale democraţiei, pe care trebuie să le protejăm. Avem responsabilitatea să le cerem socoteală celor care comit crime împotriva presei”, a scris președintele Iohannis pe Twitter.

Adunarea Generală a ONU a proclamat 2 noiembrie drept Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists - IDEI) în Rezoluţia Adunării Generale A/RES/68/163.

Data a fost aleasă pentru comemorarea asasinării a doi jurnalişti francezi în Mali la 2 noiembrie 2013, conform Agerpres.

