Președintele Klaus Iohannis urmează să se întâlnească, astăzi, de la ora 12.00, cu premierul Florin Cîțu și cu miniștrii liberali, după ce, joi, în urmă au fost convocați la Cotroceni miniștrii USR-PLUS.

După cum au anunțat reprezentanții Administrației Prezidențiale, la întâlnirea de la Cotroceni vor lua parte premierul Florin Cîțu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

„Ne-a asigurat că ne va susţine în proiectele”

Joi, președintele Klaus Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe premierul Florin Cîțu, pe vicepremierul Dan Barna și pe miniștrii USR-PLUS.

„A fost o relaţie instituţională, o relaţie corectă. Am avut o discuţie despre priorităţile fiecărui ministru, am spus şi eu cele care sunt relevante pentru Ministerul Economiei. Preşedintele ne-a asigurat că ne va susţine în proiectele pe care le-am susţinut. După ce am prezentat proiectele, ne-a asigurat de susţinerea sa pentru ele. Este important să există această colaborare instituţională şi să avem coerenţă pe tot planul”, declara Claudiu Năsui, ministrul Economiei.

„Preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme”

Despre această întâlnire a vorbit și Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. „După amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna, am participat însoţit de colegii mei, miniştri din USR PLUS, la o întâlnire cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre priorităţile miniştrilor USR PLUS, iar preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Şi vom face acest lucru! Mai mult, nu doar că ne vom susţine unul pe celălalt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care coaliţia de guvernare şi le-a propus, dar ne bucurăm şi de sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis”, a scris Ciprian Teleman, pe contul de Facebook.