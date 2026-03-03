Ioana Țiriac, mesaj din Dubai după atacurile iraniene. Imaginea publicată dintr-o zonă afectată

Ioana Țiriac, în vârstă de 28 de ani, a publicat o fotografie din Dubai, surprinsă dintr-o zonă afectată de atacurile cu drone și rachete lansate de Iran. Postarea de pe Instagram a apărut în contextul escaladării conflictului din regiune, după ofensiva SUA și Israel asupra Iranului.

Sâmbătă dimineață, Statele Unite și Israel au lansat un atac asupra Iranului, operațiune în urma căreia a fost ucis liderul suprem iranian, Ali Khamenei. Ca reacție, Iranul a trimis rachete și drone către statele din jur considerate aliate ale Washingtonului, dar și către Israel și o bază militară britanică din Cipru.

În Dubai, mai multe obiective importante au fost afectate de fragmente provenite din drone și rachete interceptate. Printre clădirile lovite s-au numărat Aeroportul Internațional din Dubai și hotelul Burj Al Arab, cunoscut drept singurul hotel de șapte stele din lume. Majoritatea proiectilelor au fost neutralizate de sistemele de apărare antiaeriană ale Emiratelor Arabe Unite, însă resturi din acestea au atins mai multe construcții, iar fațada hotelului Burj Al Arab a fost cuprinsă de flăcări din cauza unor fragmente de dronă.

Fum a fost observat și în zona Palm Jumeirah, una dintre cele mai exclusiviste din oraș. Dintr-un zgârie-nori situat în această zonă, Ioana Țiriac a postat o imagine în care a adăugat drapelul Emiratelor Arabe Unite și un emoji sugestiv pentru forță.

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac din relația cu Sophie Ayad, fostă jurnalistă născută în Egipt, locuiește în Dubai. De asemenea, în emirat sunt stabiliți și nepoții lui Ion Țiriac, precum și Ileana Lazariuc, fosta sa noră. Tot în Dubai, omul de afaceri român deține un sediu pentru companiile sale.

După atacurile din regiune, Alexander Țiriac, fiul lui Ion Alexandru Țiriac și al Ileanei Lazariuc, a transmis la rândul său un mesaj pe rețelele de socializare.

”Doar o reamintire că nu ar trebui să avem nevoie de rachete deasupra capetelor noastre ca să ne simţim recunoscători pentru ceea ce avem”, a postat Alexander Țiriac pe contul său de Instagram.