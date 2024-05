Monden Ioana Simion amenință cu dezvăluiri șoc despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Trebuie să maschez multe”







Este căsătorită de cinci ani cu Ilie Năstase și, de multe ori, s-a speculat că va divorța de el. Acum, Ioana Simion, mărturisește că la un moment dat va oferi lumii detalii șoc despre căsnicia cu fosgtul sportiv.

Ioana Simion și Ilie Năstase, căsnicie cu probleme

La vârsta de 48 de ani, Ioana Simion a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare momentul în care va putea să spună adevărul despre căsnicia cu Ilie Năstase, în vârstă de 77 de ani. Ea afirmă că ascunde în adâncul sufletului o durere mare și că timp de tot acest timp a fost obligată să poarte o mască.

Într-un interviu recent, Ioana Simion, partenera lui Ilie Năstase de peste cinci ani, a făcut declarații surprinzătoare despre căsnicia lor tumultoasă. Ea a dezvăluit că a ascuns multe lucruri și că se apropie momentul în care va spune totul despre relația lor.

Căsnicia lor, care a început acum 5 ani, a fost marcată de certuri și reconcilieri, iar Ioana Simion a recurs chiar la implicarea poliției într-o dispută conjugală. Cu toate acestea, în ultima vreme, lucrurile păreau să se fi calmat între cei doi. Mai mult, acum un an, legendele tenisului românesc și-a exprimat dorința de a-și extinde familia, sugerând că legătura lor este mai puternică ca niciodată.

„A trebuit să fac foarte multe lucruri împotriva voinței mele”

În ciuda dificultăților, Ioana Simion a decis să rămână alături de fostul sportiv, iar diferența de vârstă de 29 de ani nu a fost o piedică în calea lor. Declarațiile recente ale soției lui Ilie Năstase au generat numeroase întrebări cu privire la starea actuală a relației lor conjugale.

„Am niște supărări în suflet care mă macină de ceva timp. Este postul Paștelui și trebuie să maschez multe. Eu am fost și sunt genul de femeie care a mascat foarte multe lucruri. Am foarte multe dureri sufletești dar o să vină și ziua când o să vorbesc despre tot ce se întâmplă în mariajul meu. Chiar și așa, în ciuda problemelor, nu se pune vorba de un divorț. Simt că am sufletul foarte încărcat. A trebuit să fac foarte multe lucruri împotriva voinței mele”, a spus Ioana Năstase pentru Click!

În momentele în care se simte lipsită de putere și motivație pentru a face față zilei următoare, soția lui Ilie Năstase recurge la rugăciune, cerând ajutorul lui Dumnezeu.

„Mereu am ținut postul Paștelui, am avut o familie care mereu a respectat tradițiile. Sunt o persoană foarte credincioasă, așa am fost mereu, o să merg și la Înviere, anul acesta, normal. Credința pe care o port mereu în suflet a reușit să mă salveze din multe situații. Nu mai pot să trăiesc în minciună și să maschez totul. Este dureros ce mi se întâmplă. Nu mai pot”, a spus Ioana Simion.