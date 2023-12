Ioana Mihăilă, pusă sub urmărire DNA, neagă că au expirat vaccinuri pe durata mandatului ei

Ioana Mihăilă a fost pusă sub urmărire de procurorii DNA în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în perioada când a fost ministrul Sănătății în guvernul de coaliție PNL-USR-UDMR, condus de premierul Florin Cîțu.

DNA: „Ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale și constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta Mihăilă Ioana, la data faptei având funcția de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave”.

În același dosar sunt investigați fostul premier, cât și predecesorul Ioanei Mihăilă la conducerea ministerului Sănătății, Vlad Voiculescu. Ambii foști miniștri și fostul premier Florin Cîțu sunt sub urmărire penală pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pentru complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Cele trei persoane sunt acuzate pentru aprobarea a două memorandumuri emise între 19 aprilie și 13 mai 2021 pentru a contracta mai multe doze de vaccin, deși numai 10,7 milioane persoane din România erau eligibile pentru vaccinare, după cum se comunicase către Comisia Europeană

Ioana Mihăilă la DNA

La ieșire de la DNA, Ioana Mihăilă a declarat că producătorii de vaccinuri și Comisia Europeană au efectuat negocieri, rezultând contractele ce presupuneau achiziția unor cantități masive de doze.

Ea a mai transmis jurnaliștilor, printre care și celor de la HotNews:

„Statele membre erau informate şi aveau posibilitatea de a rămâne în contract sau de a refuza contractul, iar decizia a fost luată în solidaritate în guvern printr-un memorandum cu care am înştiinţat şi am informat Guvernul referitor la obligaţiile aferente contractului, dar şi referitor la beneficiile pe care acest vaccin le poate aduce. (…) Ştiu că am informat Guvernul printr-un memorandum şi am susţinut acest contract în momentul acela. Contractul este făcut de către Comisia Europeană şi dozele negociate de către ei”.

Anul 2021 – Miniștrii USR, de la stânga la dreapta – Ioana Mihăilă (Sănătate), Claudiu Năsui (Economie), Cătălin Drulă (Transport), Cristian Ghinea (Investiții Europene), Dan Barna (vicepremier), purtând măști sanitare în perioada pandemiei COVID-19

Ioana Mihăilă neagă că ar fi expirat un vaccin

Fostul ministru neagă că ar fi expirat un vaccin ARN mesager în perioada mandatului. Ea spune că dozele nefolosite au fost revândute sau donate către state precum Danemarca.

Guvernul Cîțu a achiziționat 90 milioane de doze anti-COVID fabricate de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson și AstraZeneca Inițial, în decembrie 2020, România stabilise cu Comisia Europeană să cumpere doar 37,5 milioane de doze de vaccin pentru a vaccina 10,7 milioane de persoane. Celelalte doze contractate după ianuarie 2021 au fost în surplus, potrivit Digi24. Toate acestea au costat 1,005,498,687 de euro, plus TVA, sumă cu care premierul Cîțu ar fi prejudiciat bugetul statului.

Predecesorul ei, Vlad Voiculescu, și el urmărit penal pentru abuz în serviciu de DNA, afirmă într-un interviu pentru publicația HotNews că achiziția de vaccinuri au fost „decise și semnate” de premierul Florin Cîțu, la ordinul președintelui Klaus Iohannis și la acordarea mandatului de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea.

Reacția lui Vlad Voiculescu și a Ioanei Mihăilă

În replică la solicitarea DNA pentru ridicarea imunității sale, Vlad Voiculescu a afirmat că gestionarea vaccinării anti-COVID se afla sub comanda prim-ministrului în timpul pandemiei.Mai mult, a spus că deciziile privind achiziția de vaccinuri erau luate exclusiv de către prim-ministrul de atunci, Florin Cîțu.

„Cu toate că nu am fost de acord cu toate deciziile luate de cei care aveau în coordonare vaccinarea (ex: prioritizarea „specialilor”, centrele secrete pentru “speciali”, falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare etc.) și este de notorietate că am fost și dat afară din guvern pentru asta, trebuie spus că cantitatea de doze achiziționate a constituit o decizie de oportunitate în condiții de incertitudine privind disponibilitatea producției, evoluția tulpinilor, necesitatea re-vaccinării.

Sunt desigur semne de întrebare. Cum o decizie executivă unde nu cunosc să existe vreo urmă sau vreun element de corupție și care nici măcar nu îmi aparține, face înainte de o campanie electorală subiectul unei acțiuni penale”, a mai transmis acesta.La rândul său, Ioana Mihăilă a transmis că e complet normal să se investigheze tot ce ține de banii publici. Ea nu a vrut să aducă alte comentarii.