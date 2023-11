Dosarul vaccinurilor. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă pot fi urmăriți penal. Iohannis a semnat cererea

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiţiei cererile de urmărire penală pentru Vlad Vasile Voiculescu şi Ioana Mihăilă, foşti miniştri ai Sănătăţii, în dosarul achiziţiei de vaccinuri din pandemie.

Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă rămân fără imunitate

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

cererea de urmărire penală a domnului Vlad Vasile Voiculescu, în calitate de fost ministru al sănătății în perioada 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021 , pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 243/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, sub aspectul săvârșirii de către acesta a două infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin. (1) raportat la art. 309 din Codul penal și a unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 alin. (1) raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 309 din Codul penal, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) din Codul penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispozițiilor art. 109 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 270/2008;

cererea de urmărire penală a doamnei Ioana Mihăilă, în calitate de fost ministru al sănătății în perioada 21 aprilie 2021 – 08 septembrie 2021 , pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 243/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, sub aspectul săvârșirii de către aceasta a infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) raportat la art. 309 din Codul penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispozițiilor art. 109 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 270/2008”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost înştiinţat cu privire la formularea acestor cereri.

Florin Cîțu, cercetat în același dosar

DNA a solicitat ridicarea imunității și pentru fostul premier Florin Cîțu. Potrivit comunicatului oficial al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), cei trei sunt acuzați că ar fi procurat o cantitate mult prea mare de doze de vaccin Pfizer și Moderna.

Potrivit procurorilor, deși numărul de doze de vaccin convenit înainte de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficient pentru imunizarea a peste 23 de milioane de persoane, s-ar fi achiziționat în exces o cantitate de 52.805.690 doze de vaccin, cu o valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA.

Această sumă reprezintă un prejudiciu adus bugetului statului.

Reacția lui Vlad Voiculescu și a Ioanei Mihăilă

În replică la solicitarea DNA pentru ridicarea imunității sale, Vlad Voiculescu a afirmat că gestionarea vaccinării anti-COVID se afla sub comanda prim-ministrului în timpul pandemiei.

Mai mult, a spus că deciziile privind achiziția de vaccinuri erau luate exclusiv de către prim-ministrul de atunci, Florin Cîțu.

„Cu toate că nu am fost de acord cu toate deciziile luate de cei care aveau în coordonare vaccinarea (ex: prioritizarea „specialilor”, centrele secrete pentru “speciali”, falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare etc.) și este de notorietate că am fost și dat afară din guvern pentru asta, trebuie spus că cantitatea de doze achiziționate a constituit o decizie de oportunitate în condiții de incertitudine privind disponibilitatea producției, evoluția tulpinilor, necesitatea re-vaccinării.

Sunt desigur semne de întrebare. Cum o decizie executivă unde nu cunosc să existe vreo urmă sau vreun element de corupție și care nici măcar nu îmi aparține, face înainte de o campanie electorală subiectul unei acțiuni penale”, a mai transmis acesta.

La rândul său, Ioana Mihăilă a transmis că e complet normal să se investigheze tot ce ține de banii publici. Ea nu a vrut să aducă alte comentarii.