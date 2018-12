DNA Oradea, ZGUDUITĂ din TEMELII! ICCJ: FAPTA nu e prevăzută de LEGE

Judecătoarele Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog şi Luciana Mera din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei au decis că fostul adjunct al IPJ Satu Mare, Ioan Liviu Taut, este nevinovat.





Astfel, acestea au menţinut achitarea de la fondul Curţii de Apel Oradea, anume achitarea pentru luare de mită şi, mai mult, au dispus şi achitarea pentru infracţiunea de trafic de influenţă, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP - "fapta nu e prevazuta de legea penala".

Ioan Liviu Taut a fost executat de Ciprian Man, promovat de Laura Codruţa Kovesi în structurile centrale ale DNA şi reîntors, câteva luni mai târziu, la DNA Oradea. Acesta l-a trimis în judecată pentru mită şi trafic de influenţă pe Ioan Liviu Taut, care, în primă instanţă, a fost condamnat la fond la 3 ani de închisoare cu suspendare. Cu toate acestea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a achitat definitiv.

”Solutiile de achitare au venit in dosarul in care ex-adjunctul IPJ Satu Mare, Ioan Liviu Taut, a fost trimis in judecata pentru pretinse fapte de luare de mita si trafic de influenta. La fond, in noiembrie 2016, Curtea de Apel Oradea dispusese condamnarea acestuia la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, si achitarea lui pentru luare de mita. In apel, judecatoarele ICCJ Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog si Luciana Mera au mentinut achitarea de la fond pentru luare de mita, dar au dispus achitare si pentru infractiunea de trafic de influenta”, potrivit luju.ro.

