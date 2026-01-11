Monden

Ioan Becali, povestiri despre vizitele la Șahtior Donețk: Balet, concurs de miss și BMW-uri blindate

Ioan Becali, povestiri despre vizitele la Șahtior Donețk: Balet, concurs de miss și BMW-uri blindate
Ioan Becali a povestit la emisiunea Giovanni Show despre relația sa cu Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și lider al clubului Șahtior Donețk de aproape 30 de ani. Impresarul a dezvăluit cum erau primiți el și apropiații săi în vizitele în țara vecină, potrivit Fanatik.

Detalii despre primirea luxoasă a lui Giovanni Becali de Șahtior Donețk

Într-o discuție cu Horia Ivanovici, Giovanni Becali a relatat cum era primit în Ucraina de Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk. La fiecare transfer se semnau contractele și comisioanele într-un hotel de lux, cu spectacole de balet și un cântăreț care interpreta în engleză.

Becali a precizat că se deplasau doar cu 4-5 BMW-uri blindate și că, potrivit lui, în onoarea sa și a invitaților săi se organiza un concurs de miss pe scenă. El a menționat că experiențe similare aveau și cu frații Surkis de la Dinamo Kiev.

Giovanni Becali a povestit tranzacția surprinzătoare cu Dinamo Kiev

Celebrul agent de jucători a relatat o situație în care a fost implicat alături de președintele lui Dinamo Kiev, Igor Surkis. El a spus că deținea 10.000 de dolari în perioada în care Ghioane și Cernat au semnat cu clubul din Ucraina.

Dinamo Kiev. Sursă foto: Wikipedia

Dinamo Kiev. Sursă foto: Wikipedia

Becali a menționat că îl avea cu el pe Arcadie Zaporojanu, traducătorul său, și că se îndrepta spre Chișinău pentru a lua avionul spre România.

Peripeții la granița din Transnistria

Ioan Becali a relatat că Igor Surkis, președintele lui Dinamo Kiev, i-a sugerat să lase cei 10.000 de dolari la club pentru a evita probleme la trecerea Transnistriei. Surkis i-a spus că ar fi stat 10 zile acolo dacă ar fi încercat să treacă cu suma întreagă.

Becali a adăugat că a plecat cu doar 200-300 de dolari, fiind însoțit de Paul Enache, directorul sportiv de la Tractorul Brașov. La graniță, controlul se făcea cu lanterne, iar soldații erau înarmați cu mitraliere.

 

