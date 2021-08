Învingătorul ia totul. Rapidiștii se laudă. „I-am bătut și pe teren și în afară”

„M-a luat valul la final, am avut o ieșire necontrolată. M-am dus să-l apăr pe Belu, cum să-l las singur?, e fratele meu. Am fost doi și important e că i-am bătut și în teren și în afara terenului. Nu ca la rugby. Suntem o familie, sărim unul pe altul. Este o greșeală totuși, sper să n-o mai repet”, a declarat Sefer.

„Suporterii noștri sunt minunați. Nu se aștepta nimeni să avem aceste rezultate. Sperăm să nu luăm niciun gol. Mergem la antrenamente de marți și așteptăm următorul joc”, a mai spus acesta, potrivit gsp.ro.

„Câștigați și pentru că la voi nu sună nimeni din lojă?”, l-a întrebat un reporter pe Sefer. „Noi avem antrenor, nu vreau să mă bag peste alte echipe”, a răspuns Sefer, care a continuat cu o ironie adresată suporterilor rivalei: „Fanii Stelei nu știu unde au fost, au rămas prin Ghencea, pe-acolo”.

„Ne smardoim cu copiii, ce dracu’?!”

Și liderul din teren al giuleștenilor Cristi Săpunaru nu a renunțat în a-i ironiza pe învinșii de duminică.

„Un meci greu, cu o echipă valoroasă, copii foarte talentați. Mă bucur că țara asta încă scoate copii talentați. Să fie inteligenți să devină mari fotbaliști. Am fost maturi și am reușit să câștigăm aceste trei puncte. Jucătorii tineri s-au montat singuri. Mulțumim suporterilor care au fost alături de noi.

Le mulțumim și adversarilor că au adus suporteri la meci, pentru că asta înseamnă spectacol în fotbal. Rapidul e unic în România și îmi doresc ca și celelalte echipe să aducă suporteri la stadion. Nu am avut nimic de împărțit cu fanii lui FCSB. Singura chestie a fost că intrau să bată oamenii de la tribuna a doua, unde erau și copii. Ne smardoim cu copiii, ce dracu’?!”, a spus Săpunaru.

SCA Steaua a felicitat galeria Rapidului

Continuă „înțepăturile” de la distanță dintre CSA Steaua și FCSB, entitățile care pretind că dețin istoria și palmaresul roș-albaștrilor. Rivalitatea a ieșit la suprafață și aseară, după ce rapidiștii și-au afișat scenografia, una care reprezenta ironiza faptul că FCSB susține că este Steaua.

Reprezentanții Clubului Sportiv al Armatei au felicitat pe pagina oficială de Instagram galeria Rapidului pentru scenografia afișată la derby-ul cu FCSB de aseară, câștigat de giuleșteni cu 1-0.