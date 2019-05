Invincibilul Răzvan Lucescu

Antrenorul român și PAOK Salonic au mai reușit încă o performanță în fotbalul din Grecia. După ce au cules laurii în campionatul elen, „vulturii” au terminat sezonul 2018-2019 și fără înfrângere.





Duminică, PAOK s-a impus în ultima etapă, în deplasare, cu PAS Geannina (scor 2-0), iar după cele 30 de runde gruparea din Salonic a acumulat un bilanț spectaculos: 26 de victorii, 4 remize și nicio înfrângere. Astfel, a terminat campionatul cu 80 de puncte.

Românul, în lacrimi

La finalul partidei cu Geannina, Răzvan Lucescu (50 de ani) nu și-a putut stăpâni emoțiile și i-au dat lacrimile. „Sunt foarte fericit de ce am realizat, am luptat un an întreg și nu a fost ușor deloc. Însă am fost mereu uniți, și în momentele bune, și în cele dificile, pentru o performanță incredibilă. Când ne vom retrage, ne vom aminti toți de aceste clipe extraordinare. E un sentiment unic să fii campion neînvins. Și nu uitați că am pornit cu o penalizare de două puncte”, a spus Lucescu. Astfel, după 55 de ani s-a întâmplat ca, din nou, o echipă elenă să termine campionatul intern fără înfrângere, recordul aparținându-le celor de la Panathinaikos, în 1964. Amintim că Răzvan Lucescu i-a adus lui PAOK Salonic titlul după o pauză de 34 de ani. „Alb-negrii” și-au trecut în palmares al treilea titlu din istorie, după precedentele două cucerite în 1976 și 1985.

Cupa le bate la ușă

În plus, Lucescu Jr. le poate aduce „vulturilor” și eventul în acest sezon, pentru că PAOK este calificată în finala Cupei Greciei, unde o va întâlni pe AEK Atena, pe 11 mai, meci care se va disputa fără spectatori, de teama incidentelor între suporterii celor două formații. PAOK a câştigat Cupa Greciei de şase ori: 1972, 1974, 2001, 2003, 2017 şi 2018. „Sunt în vârful carierei, e cel mai bun an pentru mine, dar sâmbătă mergem să luptăm. Vrem și Cupa. Fotbalul e pentru fani. Nicăieri în Europa nu mai găsești atmosfera din Grecia. E doar opinia unui om din iarbă”, a adăugat Răzvan Lucescu.

